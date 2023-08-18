Почему пятеро горняков не смогли выйти из шахты "Казахстанская" при пожаре

Почему пятеро шахтеров не смогли эвакуироваться из шахты «Казахстанская», рассказал первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

«На шахте «Казахстанская» есть система позиционирования. Она начала внедряться здесь в 2018 году. Частями вводилась. В 2020 году была сдана по акту в эксплуатацию.

На момент возникновения аварии мы видели всех людей, по системе видно, где находятся работники, их ФИО, годы рождения, сколько кислорода в определенных местах, сколько метана и угарного газа. Но потом система отключилась. Будем выяснять причину... Где находились на момент возникновения пожара 5 человек, которые не вышли на связь, мы видели. И, в принципе, двое погибших шахтеров были найдены именно в тех местах, где они и находились», – говорит Басин.

По его словам, какое-то время горняки пытались найти выход. По системе было видно, что они двигались.

«Потом они остались в этом месте дожидаться помощи. Почему они не вышли? Потому что находились как раз в той зоне, до которой невозможно было дойти спасателям. Там были очень высокая температура и очень сильная задымленность, невозможно было двигаться. Поэтому вчера только к вечеру прошли к первому человеку, под утро – ко второму человеку. Сейчас мы примерно знаем, где находились на момент отключения системы трое оставшихся работников. Сейчас к ним 3 звена и двигаются. Пытаются пройти», – продолжил замакима региона.

По его словам, за день до происшествия на участке, где произошло горение, заменили ленту в связи с ремонтом конвейера.

«Что было сделано неправильно, повлияло ли это на возникновение пожара – всё выяснит комиссия. Пока предварительно такая информация есть», – добавил Басин.

Он заверил, что все 227 человек получили сигнал о введении плана ликвидации аварии.

«То есть у них начинает моргать фонарик. При моргании фонарика они должны связаться по телефону с диспетчером. Диспетчер всем выдал команду эвакуироваться», – заключил спикер.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 в городе Шахтинске на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.

В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 2 человека погибли.

Личность одного из погибших работников установлена – это электрослесарь Виталий Слюньков.

Сегодня утром обнаружили тело еще одного шахтера.

Трое всё еще остаются в шахте.

11 пострадавших шахтеров АрселорМиттал Темиртау находятся в медучреждениях.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара на шахте «Казахстанская», оказать всю необходимую помощь пострадавшим, провести переговоры с АО «АрселорМиттал Темиртау» относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

Спецкомиссия проведет всестороннее расследование причин происшествия на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь.