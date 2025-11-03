С начала года к административной ответственности привлекли 89 граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи Минтуризма на постоянной основе проводит мониторинг соцсетей и онлайн-платформ на предмет ведения незаконной лотерейной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства



В рамках мониторинга, а также по заявлениям физлиц, поступившим в Комитет, 89 граждан привлекли к административной ответственности с начала года.



Правонарушителям, проводившим незаконные розыгрыши, направили извещения, с ними провели встречи (в офлайн и онлайн форматах).



В случае согласия с решением протокола нарушителями оплачивается штраф, в случае несогласия – дело передается в суд.

В ведомстве также напомнили, проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, влечет штраф на физических лиц в размере 100 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 300 МРП.

Проведение лотереи повторно в течение года после наложения административного взыскания штраф на физических лиц – 200 МРП, на субъектов малого предпринимательства (ИП) – 750 МРП с конфискацией доходов, полученных вследствие совершения административного правонарушения.