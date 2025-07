Фото: instagram.com/keshyou_official/

Продюсер Баян Алагузова опубликовала концертное видео, где знаменитое трио КешYOU зажигает на сцене, исполняя песню из репертуара Димаша Кубайбергена Be with me, сообщает Kazpravda.kz

«Наша версия на песню Димаша. Выступление KeshYou», – написала она.

За несколько дней пост набрал тысячи лайков и комментариев Многие поклонники осыпали комплиментами как артисток, так и виновника торжества Димаша Кудайбергена за их невероятную энергетику.

«Это слишком круто для казахской эстрады»,

«Стильно, талантливо, круто!»,

«Почти мюзикл»,

«Костюмы огонь», – гласят комментарии.

Напомним, народный артист Казахстана Димаш Кудайберген осенью готовится выступить в столице Мексики.

Также ранее стало известно, что по инициативе президента Садыра Жапарова известному казахстанскому исполнителю Динмухаммеду (Димашу) Кудайбергену присвоено почётное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Церемония награждения прошла на побережье озера Иссык-Куль во время закрытия Международного фестиваля «Мейкин Азия».