Почти на 17% выросли цены на земельные участки в Алматы

Во II квартале 2015 года ценовой показатель по городу зафиксирован на уровне 20 173 доллара за сотку, что на 16,9% выше показателя I квартала текущего года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на kn.kz.
Аналитическая служба отмечает, что рынок земельных участков Алматы в течение 2014 года демонстрировал стабильность, исключение составил лишь III квартал, где прослеживалось снижение цен на 7,9%.
В первом полугодии рынок земельных участков ознаменовался ростом в основном за счет роста запрашиваемых цен на участки, предназначенные для застройки индивидуального жилья.
Количество анализируемых объектов на рынке земельных участков Алматы составило 968 единиц. Общая площадь земельных участков – 222 тыс. соток на сумму $1,247 млрд.
Удельный вес участков под ИЖС площадью от 6 до 10 соток составляет в общем объеме предложения 31%. Наименьшее количество объектов приходится на сегмент с площадью земельного участка до 3 соток, где цены наибольшие.