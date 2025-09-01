Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции — этилового спирта — на территории области. Важно отметить, что в 2010 году Махмадов уже был осужден за аналогичные преступления.



Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах. Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов.

Налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также г.Шымкента. В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.

Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.

В настоящее время в целях конфискации наложен арест на 7 единиц автотранспорта.



Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.