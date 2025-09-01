Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области

Криминал
137

Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции — этилового спирта — на территории  области. Важно отметить, что в 2010 году Махмадов уже был осужден за аналогичные преступления.

Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах. Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов.

Налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также г.Шымкента. В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.

Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования. 

В настоящее время в целях конфискации наложен арест на 7 единиц автотранспорта.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

#ОПГ #производство #Жамбылская область #спирт

Популярное

Все
Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу «Трансалтайский диалог»
Глава государства: Казахстан поддерживает учреждение центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности
Президент предложил создать офис ШОС при МФЦА
Саммит ШОС: подписаны важные соглашения и декларации
Токаев выступил на заседании Совета глав государств ШОС
Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане
ШОС может стать флагманом развития искусственного интеллекта - Глава государства
Возвращенные прокуратурой активы - во благо народа!
Подпольный спиртзавод и майнинг: ОПГ выявили в Жамбылской области
Две новые школы распахнули двери в Кызылординской области
Возвращенные прокуратурой активы - во благо народа!
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В погоне за «зайцами»
«Врата ада» могут погаснуть
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
В работе Documentolog выявили признаки злоупотребления доминирующим положением
Стали ездить по правилам
Казахстанец впервые победил на конкурсе «Новая волна»
Токаев принял спецпосланника Президента Конго
Рис с высокой водоэффективностью вывели в Казахстане
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
Казахстанцев предупредили о мошенничестве с детьми через игры и мессенджеры
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
День строителя

Читайте также

Водителя с травматическим пистолетом задержали в Караганде
Целый арсенал оружия изъяли из незаконного оборота в регион…
Полицейские выявили крупные наркоканалы: изъято более 750 к…
Почти 6 кг гашиша пытался перевезти алматинец в багажнике т…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]