Уже убрано более 80% хлебной нивы, а 156 хозяйств и вовсе полностью завершили жатву. Средняя урожайность составляет 15,9 цент­нера с гектара, значительная часть зерна отличается высоким качеством. Этому способствовали как благоприятные условия, так и комп­лексная гос­поддержка.

Почти тысяча фермеров получили финансирование по программе «Кен дала-2», обновив машинно-тракторный парк, укрепив технический потенциал хозяйств. В полях задействовано около 20 тысяч единиц уборочной техники, нет проблем с льготным дизельным топливом.

Зерновой клин в этом году был увеличен на 300 тыс. га и достиг 5,5 млн га. При этом в 2,5 раза выросла посевная площадь масличных культур, впервые достигнув полумиллиона гектаров.

Существенно увеличились объемы внесения минеральных удобрений, проведены масштабные мероприятия по защите растений, растет и доля посевов элитных семян.

Как уточняют в областном управлении сельского хозяйства и земельных отношений, нынче по региону планируется собрать 7,2 млн тонн зерна и более 650 тыс. тонн масличных. Ожидаемый вал сельхозпродукции в денежном выражении – 1,2 трлн тенге.

Под урожай следующего года уже засыпано 540 тыс. тонн семян. Хлебоприемные предприя­тия, зернохранилища и хозяйства полностью готовы принять нынешний рекордный урожай.

Для временного хранения дополнительно задействованы зерновые рукава, а более 260 зерносушилок обеспечат бесперебойную очистку и сушку нынешнего огромного потока зерна.