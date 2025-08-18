Фото: polisia.kz

В Акмолинской области раскрыт ряд краж из автомобилей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Так, сотрудниками управления полиции Кокшетау раскрыто преступление по заявлению местного жителя. Мужчина сообщил, что в период с 16 по 17 июля неизвестный, взломав замок его автомобиля Volkswagen Passat, припаркованного во дворе дома, похитил инструменты. В ходе оперативных мероприятий был установлен подозреваемый — житель Кокшетау, временно неработающий, ранее привлекавшийся к ответственности за кражу.

Также сотрудниками Целиноградского районного отдела полиции раскрыто преступление, совершенное 25 мая: из автомобиля Skoda Superb был похищен мобильный телефон стоимостью 400 тысяч тенге. Подозреваемым оказался 38-летний житель Астаны. Вещественное доказательство изъято.

По обоим фактам начаты досудебные расследования. Полицейские призывают автовладельцев быть внимательными и заботиться о сохранности личного имущества: не оставляйте ценные вещи в салоне автомобиля; устанавливайте охранные системы; паркуйте транспорт в освещенных местах. Эти простые меры помогут предотвратить кражи и сохранить вещи в безопасности.