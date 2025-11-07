фото из архива "КП" и личного архива Гайши Джумашевой

Если мы не смотрим на информацию с точки зрения критики, мы не видим ее суть. Разбирая текст, учащийся должен активно размышлять над его содержанием, самостоятельно ставить вопросы и искать на них ответы. Для этого ему необходимо буквально разложить текст по полочкам, кроме того, связать новые данные с уже имеющимися знаниями по заданной теме. Недостаточно иметь хороший словарный запас, нужно уметь четко выражать свои мысли устно и письменно. Это основная идея методической разработки учителя казахского языка и литературы в русских классах гимназии эстетического направления города Уральска Гайши Джумашевой. Данную разработку в виде комп­лекса упражнений как средства анализа информации педагог-исследователь­ с 27-летним стажем представила на конкурсе «Панорама педагогических идей». Конкурс проводится третий год подряд, предоставляя учителям страны возможность демонстрировать и масштабировать лучшие практики. В этом году в его регио­нальном этапе приняли участие 1 716 педагогов области.

– Сегодня перед образованием стоит важная задача – развить у учащихся функциональную грамотность. Речь идет не просто о знании правил или формул, а о способности применять их в реальной жизни. Важно не только уметь читать и считать, но и анализировать информацию, делать выводы, то есть развивать критическое мышление. Я давно использую разные упражнения, которые помогают неказахоязычным ученикам глубже понимать текст: замечать в нем главное и второстепенное, связывать новые знания с уже имеющимися и, самое главное, учиться формулировать собственное мнение. Мы живем в мире информацион­ных потоков, где недостаточно просто находить ответы на прямые вопросы. Сегодня важно, чтобы ученик умел критически работать с информацией, анализировать и подвергать сомнению полученные данные, – поясняет Гайша Мутиевна.

Один из разработанных ею комп­лексов упражнений направлен именно на развитие этих навыков. Учащимся предлагаются тексты разных жанров – объявления, реклама, отрывки из научных статей, объединенные одной темой. Анализируя материалы, школьники заполняют таблицу, разделенную на три колонки: «правдивая информация», «фейковые моменты» и «ключевое фейковое слово». Например, на тему «Вклад биотехнологий в развитие страны» учащимся может попасться рек­ламный текст с утверждением «новое лекарство, созданное учеными, – лучшее средство от определенного заболевания, а также стопроцентное средство от любых болезней». Школьник должен понимать, что одно лекарство не способно вылечить все болезни, а ключевое фейковое слово здесь – «стопроцентное». На следующем этапе работы с текстом учащиеся формулируют вопрос, опираясь только на достоверную информацию из текста, затем приводят аргумент – объясняют, почему этот факт важен или заслуживает доверия, и дополняют рассуждение примером. Таким образом, по каждому из трех текстов они последовательно выделяют дос­товерные сведения, задают уточняющий вопрос, аргументируют свою позицию и подкрепляют ее конкретным случаем или фактом.

Если в 5–6-х классах учащиеся только начинают нарабатывать словарный запас, осваивать речевые обороты и пользоваться простыми речевыми клише, то к концу 9-го класса тексты на уроках казахского языка и литературы анализируются уже более глубоко и детально. Эта методика помогает ребятам выстраивать собственную логику рассуждения, структурировать мысли и формировать критическое отношение к прочитанному. Такой разносторонний подход к работе с текстом, который помогает расширить языковой ресурс и отработать множество языковых шаблонов в рамках одной лексической темы, педагог назвала «Инфодетектив». Учащиеся буквально исследуют текст по заданному алгоритму. Причем использовать данную разработку можно не только на уроках казахского языка и литературы. Данный критерий был одним из требований конкурса «Панорама педагогических идей». На его региональном этапе разработка Гайши Джумашевой признана лучшей по направлению «Функциональная грамотность чтения».

– Победа, конечно, вдохновила. Но главным для меня было увидеть, как мои наработки оценят коллеги, филологи, – делится педагог.

Впереди – республиканский этап конкурса. К нему уже подготовлена видеопрезентация новаторской идеи. Можно с уверенностью сказать, что этот опыт возьмут на вооружение педагоги не только гуманитарных дисцип­лин, ведь умение работать с информацией сегодня становится универсальным навыком.

– За последние 30 лет многое изменилось в преподавании казахского языка. От заучивания небольших шаблонных текстов мы постепенно перешли к более глубокому анализу содержательных материалов. У нынешних школьников заметно расширился лексикон не только благодаря обновленной учебной программе, но и потому, что казахский язык все активнее входит в повседневную жизнь, информационное и медиа­пространство. Сегодня это язык телевидения, новостей, социальных сетей. Школьная программа развивается, появляются новые учебники, которые направлены на развитие самостоятельности учащихся. Важно, чтобы задания в них оставались посильными и мотивирующими, особенно для подростков, которые чаще всего занимаются дома без помощи родителей. Кроме того, большое значение имеет логическая связь между лексическими темами: когда темы перекликаются друг с другом, это помогает учащимся легче усваивать материал и расширять словарный запас, – отмечает педагог.