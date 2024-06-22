Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции

Фото: Национальная полиция Украины

Генеральной прокуратурой РК зарегистрировано уголовное дело по факту покушения на убийство блогера Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня в Киеве.

«Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление», - говорится в сообщении.

Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

«21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления», - отметили в Генпрокуратуре.

Для установления местонахождения Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

18 июня в казахстанского оппозиционного журналиста стреляли в Киеве. В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о происшествии.