Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции

Поиски второго злоумышленника продолжаются, передает Kazpravda.kz
Генеральной прокуратурой РК зарегистрировано уголовное дело по факту покушения на убийство блогера Айдоса Садыкова, имевшего место 18 июня в Киеве.
«Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление», - говорится в сообщении.
Генеральной прокуратурой в компетентные органы Украины направлено международное следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.
«21 июня Жаканбаев А.М. самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан, где был допрошен по обстоятельствам дела. В этот же день он задержан по подозрению в совершении данного преступления», - отметили в Генпрокуратуре.
Для установления местонахождения Каратаева проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
18 июня в казахстанского оппозиционного журналиста стреляли в Киеве. В МВД отреагировали на слова супруги пострадавшего.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о происшествии.