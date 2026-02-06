фото автора

Амир Мейрамгалиев – выпускник Самарского аэрокосмического университета, а Нурсултан Турсынов учился в Рижском авиационно-навигационном и продолжил обучение в Майами (США). Сегодня каждый из них работает по своему направлению в сфере авиации. Но опыт, полученный в юности, привел их к разработке беспилотных авиационных систем (БАС). Проект вырос из классической инженерной школы, авиамоделизма и практического образования.

– Вообще-то у меня был опыт по работе с БАС еще в университете, на курсе третьем. Тогда я в первый раз столкнулся с беспилотниками. Меня привлекли в команду по созданию экраноплана – это уникальное направление, сочетающее авиацию и судостроение. Вот тогда я для себя решил, что необходимо развивать его в Казахстане. К собственному проекту мы пришли более года назад. Помню, как-то пришел к Нурсултану, он специалист по аддитивным технологиям. И говорю: «Нурсултан, у меня есть идея, давай займемся этим, мы сможем!» И вот уже больше года мы занимаемся проектированием, конструированием беспилотных авиационных систем, – рассказывает Амир Мейрамгалиев.

Парни не знали, что их ждут впереди и взлеты, и падения. Им казалось, что все будет просто и эффектно. Но после первого крушения беспилотника поняли, что к таким проектам нужно подходить максимально подготовленными.

– Ну и устроили огромный разбор полетов. Буквально стали записывать, какие ошибки мы допустили, в чем просчет. И так с каждым полетом набирали опыт. Все это начали документировать и вносить какие-то изменения по узлам, где нужно увеличить прочностные характеристики и тому подобное, – отмечает Нурсултан Турсынов.

Каждое падение приводило к новым задачам. Как отмечают ребята, к более успешным последующим испытаниям. В среднем работа над одним аппаратом занимала более 1 200 часов. За год до стабильного полета было потеряно пять аппаратов, но каждый краш-тест дал ценный опыт.

– В момент падения ты понимаешь, что уже не контролируешь ситуацию, и накатывает отчаяние – столько времени, сил, ресурсов вложено...

Безусловно, знания в этой сфере имеют первостепенное значение. И мы учимся у других своих единомышленников. Бывает, учим кого-то. То есть мы открыты для сотрудничества. Сейчас технология по изготовлению беспилотников настолько стремительно развивается, что нельзя сказать, что ты все знаешь. Обязательно будут пробелы. И если замешкаешься, то не успеешь оглянуться, как сильно отстанешь от прогресса, – считает Амир Мейрамгалиев.

Надо отметить, что это команд­ная работа, существует четкое разделение ролей. Нурсултан – авиадиспетчер и специалист по 3D-моделированию и печати, Амир – инженер и специалист по БАС. Именно эти знания помогают находить более эффективные решения для создания беспилотников.

– В данный момент мы ведем разработку по изготовлению бесщеточных двигателей, которые используются в наших дронах. Плюс фюзеляж и крыло у нас собственного производства. Сейчас привлекаем такую технологию, как переработка пластиков. Это обычные ПЭТ-бутылки, которые превращаются в филамент – это термопластичная нить, используемая в качестве расходного материала для 3D-принтеров. Печатаем также некоторые детали, узлы, которым нужны прочные характеристики. Это в какой-то мере и экологический проект, потому что перерабатываемый пластик играет большую роль в наших проектах, – говорит Нурсултан Турсынов.

Как отмечают инженеры, поставки комплектующих или расходных материалов зависят в основном от китайских производителей. Но при поддержке государства этот пробел можно минимизировать.

– Весь мир сегодня зависит от китайских комплектующих. Однако при поддержке государства, конечно, мы могли бы добиться автономности в этом вопросе. Чтобы изготавливать микросхемы, нужны большие мощности. А в целом для двигателей и других узлов в Казахстане имеются медь, железо, поэтому можно все реализовать, – уверен Амир Мейрамгалиев.

Этот проект не про быстрые деньги. Цель – собственное производство беспилотных летательных аппаратов в Казахстане. Они нужны во многих сферах: экологам – можно, к примеру, мониторить ситуацию на Каспии, спасательным, правохранительным службам.

– До этого мы занимались, так скажем, для себя, это было нашим хобби. Но сейчас есть понимание, что наш регион остро нуждается в таких технологиях. К примеру, горит камыш в прибрежных районах Каспия – можно оперативно определить очаг пожара. Или случаются пожары в высотных зданиях, как жилых, так и промышленных. Регион не располагает достаточным коли­чеством спецтехники, а мы работаем над такими дронами, которые могли бы нейтрализовать пожары. Они обеспечивают спасение людей и подачу огнетушащих веществ на верхние этажи, где обычные средства неэффективны. Поэтому мы много работаем над тем, чтобы упростить и удешевить конструкции без потери их функциональности, – поясняет Нурсултан Турсынов.

Многие считают, что ребята работают над данным проектом ради коммерческой выгоды. На самом деле, по их словам, в финансовом плане этот проект не приносит прибыли. У них нет инвесторов, хотя предложения не раз поступали. Главная их задача – наладить производство в Казахстане. А в будущем открыть собственную школу, где можно будет учить детей аддитивным технологиям, робототехнике и авиамоделизму – фундаменту любого авиастроения. Инженеры уверены в том, что без возрождения авиамоделизма и поддержки государства и бизнеса сильных инженерных школ не будет.

– Что касается дополнительного заработка, то оставаться на плаву в финансовом плане позволяют наши знания в 3D-сканировании и 3D-моделировании. Мы активно работаем в этой сфере. Используем аддитивные технологии для восстановления различных деталей, которые используются на производстве. Например, обращается к нам компания с заказом на изготовление крыльчатки трехфазного электродвигателя, который был сломан. Мы, соответственно, снимаем все размеры и изготавливаем этот заказ, – подчеркнул Нурсултан Турсынов.

По словам инженеров, предложения поддержать их проект действительно поступали. Были даже предложения из-за рубежа и на заманчивых условиях.

– Мы могли бы сейчас уехать и работать в свое удовольствие. Но дело в том, что Казахстан – это ­огромная страна с огромным потенциалом. Многие ребята уезжают за рубеж и там развиваются. Возможно, правильно, их право. Но мы приняли решение развивать данное направление в Казахстане, потому что наблюдаем острую проблему в этой сфере. И поддержка государства необходима. И если мы будем под его крылом, то будем уверены в ­завтрашнем дне. Начальные, базовые знания будущие инженеры, специалисты технического направления получают в детских кружках. И сегодня в нашей мастерской тоже есть ребята, которым мы передаем знания. Их немного, но с чего-то нужно начинать, – говорит Амир Мейрамгалиев.

У парней пока нет официально запатентованных изделий или промышленных образцов. Но работа в данном направлении ведется.

– Да, есть технологии, к которым мы пришли спустя долгое время, работали в лабораторных условиях, проводили постоянные замеры. Я не буду вдаваться в подробности, но однозначно – мы готовимся к процедуре регистрации своих изобретений, – отметил Амир Мейрамгалиев.

Вот так интерес к авиамоделированию и компьютерным технологиям привел этих двух молодых парней к новому для них делу. И они правы в том, что сегодня не так много кружков технического направления. Здесь, безусловно, нужна поддержка государства, которое должно играть ключевую роль. В том числе подстегивать бизнес участвовать в развитии инженерных направлений. Интересно, есть ли у нас такие представители бизнеса?

– Если взять Атырау, то здесь огромные прибыли от полезных ископаемых. И бюджет региона-донора стабильно растет с каж­дым годом. Почему бы за счет этих средств не создавать бесплатные инженерные кружки? Ведь, по сути, это инвестиции в будущее страны и ее безопас­ность, – справедливо констатирует Амир Мейрамгалиев.

Разработка беспилотных авиационных систем – это одна сторона вопроса. Как отмечают инженеры, мировая практика такова, что производитель подобных аппаратов всегда занимается и противодронными системами. Это направление также в центре их внимания, в частности, радиоэлектронная борьба и контактное противодействие с применением лазерных технологий. Но об этом инженеры-изобретатели обещали рассказать, когда будут реальные результаты.