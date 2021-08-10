Попадание молнии в самолет прокомментировали в Air Astana

В Air Astana прокомментировали случай с попаданием молнии в самолет, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
"Борт, выполнявший 9 августа рейс KC139 по маршруту "Алматы - Тбилиси", вылетел в 20.30 по времени Алматы и вернулся с воздуха по причине вероятного удара молнии. Самолёт совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших нет. После замены борта пассажиры вылетели в пункт назначения в 00.40", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что инспекция самолета выполнена в полном объеме, следов попадания молнии не обнаружено.
"Воздушное судно возвращено в эксплуатацию", - добавили в авиакомпании.