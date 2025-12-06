Хлопчатник – «валютную сельхозкультуру» – традиционно выращивают только на крайнем юге Казах­стана. Несмотря на засушливое лето, хлопкоробы добились рекордных показателей: на перерабатывающие предприятия уже поступило более 428 тыс. тонн «белого золота».

Праздничным фоном для этих достижений стало выставочное мероприятие Agrofest Túrkistan 2025, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. На ярмарке фермеры представили свыше 300 тонн выращенной продукции, а перерабатывающие компании продемонстрировали проекты, осуществляемые в рамках программы «Ауыл аманаты».

Нынешний год стал серьезным испытанием для хлопковых хозяйств: подача воды из канала «Достық» началась почти на три недели позже обычного, а жара осложнила уход за посевами. Однако благодаря поддержке государства, в том числе свое­временной доставке удобрений, субсидиям на семена и ГСМ, аграрии сумели получить богатый урожай хлопка-сырца.

Фермер Меирхан Батырбек из Ордабасинского района засеял хлопком 1 100 га и получил с гектара порядка 58 центнеров «белого золота». Хлопковод отмечает, что за его успехом стоит поддержка со стороны государства.

Чуть ниже – по 30 центнеров с гектара – собрали с хлопковых плантаций фермеры Жетысайского района. И здесь, по их словам, государственная поддержка стала решающим фактором успеха. В целом в 2025 году хлопком было засеяно 144,5 тыс. га, из них более трети – 50 тыс. га – с применением капельного орошения. На отдельных полях урожайность достигала 65 центнеров с гектара.

Туркестанская область сегодня располагает 25 хлопкоперерабатывающими заводами и 175 прием­ными пунктами. Закупочная цена хлопка-сырца в этом сезоне составляет 200 тенге за килограмм, а за высокосортный хлопок дают и до 270 тенге. Но главным стратегическим событием для перс­пектив отраслевого развития стало подписание соглашения, положившего начало созданию в регионе хлопково-текстильного кластера.

Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства и ТОО «Туркестанский хлопковый агропромышленный комплекс», инвестором проекта выступает китайская компания Xinjiang Lihua (Group) Co., Ltd.

Общий объем инвестиций превысит 200 млрд тенге, на первом этапе предполагается вложить более 58 млрд. Кластер разместится на территории Отрарского района и города Арыса, обеспечив соз­дание более 1,4 тыс. постоянных и 300 временных рабочих мест.

Проектом предусматривается строительство 196 насосных станций, более 500 км оросительных и распределительных каналов, трех крупных насосных комплексов, трансформаторных подстанций, современных линий капельного орошения и предприятий по изготовлению капельной ленты, труб, пряжи, тканей и одежды.

Фактически в Казахстане впервые будет создан замкнутый цикл хлопковой индустрии. Это позволит сократить экспорт сырья и увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня Казахстан ежегодно производит 70–75 тыс. тонн хлопкового волокна, причем около 85% этого объема экспортируется.

Создание хлопкового комплекса позволит удерживать в стране высокий передел переработки, развивать текстильное производство и усиливать позиции Казахстана на международных рынках готовой продукции. В следующем году в Туркестанской области запустят два новых завода по выпуску пряжи и тканей. Ожидается, что с созданием клас­тера урожайность хлопчатника утроится, отрасль послужит одним из драйверов развития МСБ.