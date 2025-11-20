Творческое состязание исполнителей эстрадной песни состоялось в белорусском городе Новополоцке. Конкурс, ставший ярким праздником детства и музыки, объединил талантливых участников из Казахстана, Беларуси и России.

Выступления молодых исполнителей оценивало международное жюри, в состав которого вошли заслуженные деятели искусств, видные артисты эстрады и музыкальные педагоги. Казахстан в нем представлял солист Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, преподаватель кафедры вокального искусства Казахского национального университета искусств им. Куляш Байсеитовой Ибрагим Амин.

– Когда мне предложили войти в состав жюри, я не раздумывая согласился. Это почетная и ответственная миссия. Более того, мы провели внутренний отбор и привезли двух юных участниц из Казахстана. Для них это бесценный опыт творческого общения и культурного обмена. Молодому артисту важно быть трудолюбивым, терпеливым и, главное, верить в себя. Конкурс – это лишь момент, один из многих. Важно помнить, что сцена благоволит тем, кто идет к ней с любовью, – отметил Ибрагим Амин.

В этом году в оргкомитет было подано 193 заявки. Лучшие конкурсанты, прошедшие в финал по итогам голосования жюри, боролись за победу в трех возрастных категориях на сцене Дворца культуры «Нафтан». Казахстанские исполнители вошли в число победителей состязания. В средней возрастной категории с композицией «Мұны неге білмейсің?» выступила юная вокалистка Дамели Биржанова, удостоенная диплома I степени за высокий уровень исполнительского мастерства.

В старшей возрастной категории участвовала Амина Жанат, которая исполнила две композиции – «Қазағым-ай» и Mamma Knows Best. По результатам конкурса она заняла II место. Дипломы и памятные статуэтки победительницам вручили известные белорусские артисты Ирина Дорофеева и Петр Елфимов. Ярким завершением мероприятия стал гала-концерт, подготовленный для ребят их наставниками и членами жюри Врежем Киракосяном, Ибрагимом Амином и Бадри Гвилавой.

– Борьба была как на взрослом конкурсе. Но участники справились с задачей. Дети приехали действительно талантливые. Приятно, что представительницы Казахстана отлично выступили и с честью представили родную страну. Спасибо организаторам за подаренный праздник музыки, – резюмировал Ибрагим Амин.