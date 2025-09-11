Праздник позитивных привычек Общество 11 сентября 2025 г. 1:00 10 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Акцию «Здоровая молодежь – процветающий Казахстан», которая состоялась в Петропавловске, можно назвать праздником позитивных привычек. фото Анастасии Волковой В увлекательной форме организаторы напомнили, что забота о здоровье начинается с простых шагов: правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек. Участники акции с азартом выполняли задания, обсуждали важность здорового образа жизни и наглядно показали, что будущее страны они намерены менять начиная с себя. – Сегодня мы убедились, что молодежь понимает ценность здоровья и активного образа жизни. Подобные акции помогают формировать осознанное поколение и вовлекать ребят в социально значимые инициативы. Мы и дальше будем продвигать культуру ЗОЖ, – отметила руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова. #акция #Петропавловск #ЗОЖ