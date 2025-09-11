Праздник позитивных привычек

Общество
10
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Акцию «Здоровая молодежь – процветаю­щий Казахстан», которая состоялась в Петропавловске, можно назвать праздником позитивных привычек.

фото Анастасии Волковой

В увлекательной форме организаторы напомнили, что забота о здоровье начинается с простых шагов: правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек. Участники акции с азартом выполняли задания, обсуж­дали важность здорового образа жизни и наглядно показали, что будущее страны они намерены менять начиная с себя.

– Сегодня мы убедились, что молодежь понимает ценность здоровья и активного образа жизни. Подобные акции помогают формировать осознанное поколение и вовлекать ребят в социально значимые инициативы. Мы и дальше будем продвигать культуру ЗОЖ, – отметила руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова.

#акция #Петропавловск #ЗОЖ

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
На пути к е-экономике будущего
В Кызылординской области началась уборка риса
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Испытание духа и тела
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой …
Президент назвал неприятными скандалы и драки женщин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]