В увлекательной форме организаторы напомнили, что забота о здоровье начинается с простых шагов: правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек. Участники акции с азартом выполняли задания, обсуж­дали важность здорового образа жизни и наглядно показали, что будущее страны они намерены менять начиная с себя.

– Сегодня мы убедились, что молодежь понимает ценность здоровья и активного образа жизни. Подобные акции помогают формировать осознанное поколение и вовлекать ребят в социально значимые инициативы. Мы и дальше будем продвигать культуру ЗОЖ, – отметила руководитель фронт-офиса волонтерства Birgemiz Анастасия Волкова.