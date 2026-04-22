Председатель АДГС с рабочим визитом посетил Актюбинскую область

Государственная служба
20
Айман Аманжолова
корреспондент

В ходе поездки председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай встретился с активом области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

Обсуждены вопросы формирования ориентированного на человека сервисного государственного аппарата, защиты прав получателей государственных услуг, дебюрократизации, цифровизации кадровых процессов, а также совершенствования порядка поступления на государственную службу и профилактики коррупции. Отдельное внимание уделено ключевым положениям нового законопроекта «О государственной службе».

В Актюбинском университете имени К. Жубанова председатель Агентства встретился с молодежью и рассказал о возможностях, которые предоставляет государственная служба. В частности, предусмотрена возможность трудоустройства без конкурса для выпускников высших учебных заведений, окончивших обучение с отличием (GPA выше 3,33), на низовые должности районного и сельского уровня.

На сегодня по стране этой возможностью воспользовались 788 молодых специалистов, из них 62 — в Актюбинской области. В их числе 24 выпускника указанного университета.

Председатель Агентства отметил, что отбор на государственную службу полностью переведен в цифровой формат. По его словам, это позволяет исключить человеческий фактор и снизить коррупционные риски: каждому кандидату присваивается индивидуальный ID-номер, а работодатели не видят их персональных данных. В новой системе отбора кандидатам предоставлена возможность участвовать в конкурсе в удобное для них время и из любой точки мира, что устраняет географические ограничения и повышает прозрачность системы.

В 2024 году во всех регионах страны впервые проведён отбор в Региональный молодежный кадровый резерв. В результате по стране в кадровый резерв зачислены 543 молодых специалиста, в том числе 25 — из Актюбинской области. Среди них 12 выпускников университета имени К. Жубанова.

В рамках поездки Дархан Жазықбай также наградил ветеранов государственной службы нагрудным знаком «Ветеран государственной службы». Ряду государственных служащих вручены грамоты и благодарственные письма за добросовестную службу.

По итогам визита Дархан Жазыкбай дал интервью программе «Елге қызмет» на телеканале «Aqtobe», где рассказал о проводимых реформах, мерах по повышению качества государственных услуг и противодействию коррупции.

 

 

 

#Актобе #АДГС

