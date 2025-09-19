Преемственность поколений

События
87
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В Астане прошел II Форум молодых религиозных лидеров под девизом «Молодежь за мирное сосуществование: синергия во имя будущего»

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Форум стал частью большой программы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане. Молодые представители духовенства, члены молодежных движений, ученые, активисты, эксперты обсуждали пути решения актуальных проблем современности, включая вопросы устойчивого развития, информа­ционных технологий, культуры.

Открывая работу форума, председатель Сената Парламента РК, руководитель секретариата Съез­да лидеров мировых и тради­ционных религий Маулен Ашимбаев напомнил, что I форум, состоявшийся год назад, наглядно продемонстрировал, насколько важно участие молодых лидеров в решении глобальных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество.

– Как подчеркивает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в трудные времена мы должны строить мосты, а не стены. Это осознанный выбор нашего народа. Мы с вами живем в сложную эпоху беспрецедентных противоречий. Сталкиваемся с разрушительными последствиями глобального изменения климата и экологических катастроф, в то время как непрекращающиеся войны и конфликты грозят поглотить планету. Поэтому человечество остро нуждается в новых идеях и подходах для решения насущных задач нашего времени. И именно вам, молодым лидерам, предстоит противостоять самым сложным проблемам XXI века. Этого можно достичь только посредством открытого, честного и основанного на доверии диалога. Казахстан последовательно продвигает принципы мирного сосуществования и уважения к культурному разнообразию, понимая, что прочная международная стабильность невозможна без взаимного доверия, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам мероприятия.

В условиях растущих противоречий, конфликтов и потребности в новой системе международной безопасности особенно важна роль молодежи – как гаранта устойчивого развития и носителя созидательной повестки и как проводника между культурами и религиями.

Деловая программа форума включала пленарную сессию и сессию Forum-talks, где были представлены доклады участников, посвященные роли молодежи в укреплении мира и межрелигиозного диалога. В своих докладах спикеры затронули тему роли молодого поколения в построении прочных мостов между различными конфессиями, а также подчеркнули важность межкультурных ценностей для укрепления взаимопонимания и гармонии в современном мире.

Председатель исполнительного совета Международного центра Альянса цивилизаций, доцент Международного Балканского университета Иван Иванов обратил внимание участников форума на сложившуюся тенденцию: хотя молодые люди до 30 лет представляют более половины населения мира, только 2,6% из них работают в законодательных органах. Это значит, что голос молодых специалистов все еще не на должном уровне представлен на уровне принятия решений.
И это несмотря на то, что именно молодые люди являются проводниками диверсификации, инноваций и искусственного интеллекта.

– Этот потенциал необходимо использовать, пришло время изменить парадигму, – отметил он. – Молодежь должна быть активнее вовлечена в происходящие процессы современного миростроительства. Но за основу мы должны взять мудрость поколений, предшествующих нам. Нам нужны так называемые «плечи гигантов», нам необходимо разделить ответственность и общие моральные ориентиры с нашими наставниками, – считает Иван Иванов.

Руководитель службы по связям с общественностью Верховного имама Аль-Азхара Зайнаб Седдик Али Махмуд несколько лет назад организовала инициативу о миротворческом форуме, посвященную диалогу между Востоком и Западом. С трибуны форума молодых религиозных лидеров в Астане она рассказала о главных итогах этого проекта.

– Я хочу поделиться тремя истинами, которые я усвоила из этого опыта. Первое: диа­лог должен стать действием. Второе: символы дают жизнь миру. И третье: молодежь может осуществить задуманное в реальности, поэтому мечты о едином мире могут реализоваться, ведь такие форумы доказывают, что это возможно, – сказала она.

Декан факультета исследований Дхармы Института имени Сомайи Абишек Гош в своем выступлении говорил о том, что объединяет всех людей планеты вне зависимости от вероисповедания, языка и цвета кожи – это сострадание.

– Если ваша правая рука ранена, левая рука не говорит «так тебе и надо». Когда вашей правой руке больно, левая обнимает ее с жалостью и эмпатией, – привел он символичный пример. – И на нашей планете очень много разных людей, много злости по отношению друг к другу, поэтому в этот момент боли нам необходимо обнять тех людей, которым тяжелее всех.

Эксперт в католическом богословии Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Зарина Кудабаева напомнила присутствующим, что в наше время, когда человечество сталкивается со множеством вызовов и разногласий, особенно важно помнить, что мир – это не только цель, это путь, который мы выбираем каждый день через свои поступки и решения. Подлинное стремление к миру не появляется ниоткуда, оно всегда имеет глубокие корни, уходящие в культурные и религиозные традиции.

– Мир как ценность живет не только в священных текстах, но и в моральных установках старшего поколения, которые учат нас слушать, уважать и принимать. Однако именно молодежи предстоит выбрать, каким будет язык будущего – языком конфронтации или языком примирения, – отметила Зарина Кудабаева. – Истинное миротворчество начинается с открытости к переменам внутри себя, которые помогают понять истинную глубину как собственной, так и чужой человеческой идентичности, преодолеть отчуждения, найти точки соприкосновения, что способствует формированию более справедливого, открытого и сострадательного общества. Именно в этом контексте проявляется искусство диалога и единения, умение сооружать мосты. И самые крепкие мосты строятся не из камня, а из доверия и прощения.

Глава Азиатско-Тихоокеанской межконфессиональной молодежной сети, координатор Международного молодежного комитета «Религии за мир» Ренц Арга подчеркнул важность вовлечения молодежи в миротворческие процессы. Он говорил о том, как межрелигиозное сотрудничество помогает преодолевать конфликты и формировать устойчивые сообщества.

Казахстанский полиглот и блогер Мади Фазыл поделился личным опытом межкультурного общения и отметил, что цифровые платформы могут стать мощным инструментом для распространения идей толерантности и взаимопонимания среди молодежи. Член англиканской церкви в Шри-Ланке, активистка Нинади Хешара рассказала о вызовах, с которыми сталкиваются молодые верующие в странах с религиоз­ным многообразием. Основатель и содиректор организации «Дебаты во имя мира» Стивен Айелло представил кейсы, где межрелигиозные дебаты стали платформой для конструктивного диалога между молодыми представителями разных конфессий. Он подчеркнул, что критическое мышление и уважение – ключ к преодолению предрассудков.

Теолог, главный имам мечети Астаны имени Ырыскелді қажы Нурлан Байжигитулы выступил с теологическим посланием о духовной ответственности молодежи. Он говорил о важности воспитания нравственности, уважения к традициям и служения обществу через веру.

Участники форума сошлись во мнении, что молодые лидеры – это не просто наследники религиозных традиций, но и активные строители мира, способные объединять людей разных вероисповеданий ради общего будущего.

В завершение форума был представлен проект итогового коммюнике «Молодежь за мирное сосуществование», в котором подчеркивается важная роль межконфессионального диалога в преодолении глобальных вызовов современности. Молодые лидеры выразили готовность направить свои усилия на построение будущего, основанного на принципах терпимости, справедливости и сотрудничества. В документе также отражена приверженность идеалам взаимопонимания, милосердия и солидарности между народами и религиями.

Проведение II Форума молодых религиозных лидеров стало доказательством высокой значимости молодежного участия в дея­тельности съезда и глобальной межрелигиозной повестке, а его итоги подтвердили важную роль этой площадки как инструмента духовной дипломатии, способного содействовать формированию инклюзивного, мирного и устойчивого общества.

#Астана #молодежь #религия #Форум молодых религиозных лидеров

