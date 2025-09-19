Преемственность поколений События 19 сентября 2025 г. 0:30 87 Юлия Полонская старший корреспондент отдела политики В Астане прошел II Форум молодых религиозных лидеров под девизом «Молодежь за мирное сосуществование: синергия во имя будущего» фото пресс-службы Сената Парламента РК Форум стал частью большой программы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане. Молодые представители духовенства, члены молодежных движений, ученые, активисты, эксперты обсуждали пути решения актуальных проблем современности, включая вопросы устойчивого развития, информационных технологий, культуры. Открывая работу форума, председатель Сената Парламента РК, руководитель секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев напомнил, что I форум, состоявшийся год назад, наглядно продемонстрировал, насколько важно участие молодых лидеров в решении глобальных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество. – Как подчеркивает Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в трудные времена мы должны строить мосты, а не стены. Это осознанный выбор нашего народа. Мы с вами живем в сложную эпоху беспрецедентных противоречий. Сталкиваемся с разрушительными последствиями глобального изменения климата и экологических катастроф, в то время как непрекращающиеся войны и конфликты грозят поглотить планету. Поэтому человечество остро нуждается в новых идеях и подходах для решения насущных задач нашего времени. И именно вам, молодым лидерам, предстоит противостоять самым сложным проблемам XXI века. Этого можно достичь только посредством открытого, честного и основанного на доверии диалога. Казахстан последовательно продвигает принципы мирного сосуществования и уважения к культурному разнообразию, понимая, что прочная международная стабильность невозможна без взаимного доверия, – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам мероприятия. В условиях растущих противоречий, конфликтов и потребности в новой системе международной безопасности особенно важна роль молодежи – как гаранта устойчивого развития и носителя созидательной повестки и как проводника между культурами и религиями. Деловая программа форума включала пленарную сессию и сессию Forum-talks, где были представлены доклады участников, посвященные роли молодежи в укреплении мира и межрелигиозного диалога. В своих докладах спикеры затронули тему роли молодого поколения в построении прочных мостов между различными конфессиями, а также подчеркнули важность межкультурных ценностей для укрепления взаимопонимания и гармонии в современном мире. Председатель исполнительного совета Международного центра Альянса цивилизаций, доцент Международного Балканского университета Иван Иванов обратил внимание участников форума на сложившуюся тенденцию: хотя молодые люди до 30 лет представляют более половины населения мира, только 2,6% из них работают в законодательных органах. Это значит, что голос молодых специалистов все еще не на должном уровне представлен на уровне принятия решений. И это несмотря на то, что именно молодые люди являются проводниками диверсификации, инноваций и искусственного интеллекта. – Этот потенциал необходимо использовать, пришло время изменить парадигму, – отметил он. – Молодежь должна быть активнее вовлечена в происходящие процессы современного миростроительства. Но за основу мы должны взять мудрость поколений, предшествующих нам. Нам нужны так называемые «плечи гигантов», нам необходимо разделить ответственность и общие моральные ориентиры с нашими наставниками, – считает Иван Иванов. Руководитель службы по связям с общественностью Верховного имама Аль-Азхара Зайнаб Седдик Али Махмуд несколько лет назад организовала инициативу о миротворческом форуме, посвященную диалогу между Востоком и Западом. С трибуны форума молодых религиозных лидеров в Астане она рассказала о главных итогах этого проекта. – Я хочу поделиться тремя истинами, которые я усвоила из этого опыта. Первое: диалог должен стать действием. Второе: символы дают жизнь миру. И третье: молодежь может осуществить задуманное в реальности, поэтому мечты о едином мире могут реализоваться, ведь такие форумы доказывают, что это возможно, – сказала она. Декан факультета исследований Дхармы Института имени Сомайи Абишек Гош в своем выступлении говорил о том, что объединяет всех людей планеты вне зависимости от вероисповедания, языка и цвета кожи – это сострадание. – Если ваша правая рука ранена, левая рука не говорит «так тебе и надо». Когда вашей правой руке больно, левая обнимает ее с жалостью и эмпатией, – привел он символичный пример. – И на нашей планете очень много разных людей, много злости по отношению друг к другу, поэтому в этот момент боли нам необходимо обнять тех людей, которым тяжелее всех. Эксперт в католическом богословии Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Зарина Кудабаева напомнила присутствующим, что в наше время, когда человечество сталкивается со множеством вызовов и разногласий, особенно важно помнить, что мир – это не только цель, это путь, который мы выбираем каждый день через свои поступки и решения. Подлинное стремление к миру не появляется ниоткуда, оно всегда имеет глубокие корни, уходящие в культурные и религиозные традиции. – Мир как ценность живет не только в священных текстах, но и в моральных установках старшего поколения, которые учат нас слушать, уважать и принимать. Однако именно молодежи предстоит выбрать, каким будет язык будущего – языком конфронтации или языком примирения, – отметила Зарина Кудабаева. – Истинное миротворчество начинается с открытости к переменам внутри себя, которые помогают понять истинную глубину как собственной, так и чужой человеческой идентичности, преодолеть отчуждения, найти точки соприкосновения, что способствует формированию более справедливого, открытого и сострадательного общества. Именно в этом контексте проявляется искусство диалога и единения, умение сооружать мосты. И самые крепкие мосты строятся не из камня, а из доверия и прощения. Глава Азиатско-Тихоокеанской межконфессиональной молодежной сети, координатор Международного молодежного комитета «Религии за мир» Ренц Арга подчеркнул важность вовлечения молодежи в миротворческие процессы. Он говорил о том, как межрелигиозное сотрудничество помогает преодолевать конфликты и формировать устойчивые сообщества. Казахстанский полиглот и блогер Мади Фазыл поделился личным опытом межкультурного общения и отметил, что цифровые платформы могут стать мощным инструментом для распространения идей толерантности и взаимопонимания среди молодежи. Член англиканской церкви в Шри-Ланке, активистка Нинади Хешара рассказала о вызовах, с которыми сталкиваются молодые верующие в странах с религиозным многообразием. Основатель и содиректор организации «Дебаты во имя мира» Стивен Айелло представил кейсы, где межрелигиозные дебаты стали платформой для конструктивного диалога между молодыми представителями разных конфессий. Он подчеркнул, что критическое мышление и уважение – ключ к преодолению предрассудков. Теолог, главный имам мечети Астаны имени Ырыскелді қажы Нурлан Байжигитулы выступил с теологическим посланием о духовной ответственности молодежи. Он говорил о важности воспитания нравственности, уважения к традициям и служения обществу через веру. Участники форума сошлись во мнении, что молодые лидеры – это не просто наследники религиозных традиций, но и активные строители мира, способные объединять людей разных вероисповеданий ради общего будущего. В завершение форума был представлен проект итогового коммюнике «Молодежь за мирное сосуществование», в котором подчеркивается важная роль межконфессионального диалога в преодолении глобальных вызовов современности. Молодые лидеры выразили готовность направить свои усилия на построение будущего, основанного на принципах терпимости, справедливости и сотрудничества. В документе также отражена приверженность идеалам взаимопонимания, милосердия и солидарности между народами и религиями. Проведение II Форума молодых религиозных лидеров стало доказательством высокой значимости молодежного участия в деятельности съезда и глобальной межрелигиозной повестке, а его итоги подтвердили важную роль этой площадки как инструмента духовной дипломатии, способного содействовать формированию инклюзивного, мирного и устойчивого общества. #Астана #молодежь #религия #Форум молодых религиозных лидеров