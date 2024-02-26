Премьер-министр Палестины подал в отставку

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Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе подал заявление об отставке президенту Палестины Махмуду Аббасу. Об этом сообщила газета Jerusalem Post и многие израильские СМИ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Eadaily.com.

Штайе, член Центрального комитета правящей партии ФАТХ, является премьер-министром Палестины с 2019 года.

Sky News Arabia ранее сообщила, что палестинское правительство может уйти в отставку в течение нескольких дней, ссылаясь на палестинские источники. Одной из причин называлось решение «правящего в Газе ХАМАС» одобрить формирование технократического правительства наряду с Палестинской администрацией. Миссия нового кабинета будет заключаться в восстановлении Газы и восстановлении безопасности в секторе после войны с Израилем, подчеркнула Jerusalem Post.

В сообщениях также говорилось, что новое правительство не будет связано ни с одной палестинской политической партией, и в нем «профессиональные независимые лица возьмут на себя управление правительством на начальном переходном этапе до тех пор, пока выборы не смогут быть проведены позднее».

Sky News Arabia также указала в своем репортаже на первоначальное согласие ХАМАС присоединиться к Организации освобождения Палестины при условии, что в конечном итоге будет создано палестинское государство в границах 1967 года, сообщила израильская газета Jerusalem Post.

В ноябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой высказался о ситуации в Газе.

Также он заявил о праве палестинцев на создание полноценного государства.