Главе государства было доложено о текущей ситуации в системе здравоохранения и перспективных задачах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщила Акмарал Альназарова, по итогам 2024 года ожидаемая продолжительность жизни впервые достигла 75,4 года, что выше среднего глобального уровня. За первое полугодие нынешнего года общая смертность снизилась на 3%. Показатели материнской и младенческой смертности в 2024 году достигли исторического минимума и продолжают снижаться.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе по повышению эффективности деятельности первичного звена, реализации концепции «Доступная поликлиника» и расширению доступности скрининга.

В области лекарственной политики реализуются меры по повышению экономической и физической доступности медикаментов, усилению контроля за оборотом лекарственных средств.

По сравнению с предыдущим годом показатель дефицита врачей снизился на 19%, средних медицинских работников – на 7%, врачей в сельской местности – на 16%.

Президенту доложили о мерах по защите медицинских работников, в том числе посредством ужесточения законодательства и обеспечения оперативной помощи в случае нападения.

По данным министерства, с 2026 года будет обеспечен доступ к медицинскому страхованию для 1 миллиона человек из социально уязвимых слоев населения.

По итогам встречи Глава государства поручил до конца года завершить строительство сельских объектов первичного звена в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», повысить эффективность системы обязательного медицинского страхования, принять меры для развития отечественного производства критически важных лекарственных препаратов, а также продолжить работу по укреплению здоровья граждан и повышению качества и доступности медицинской помощи.