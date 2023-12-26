Президент Казахстана принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге (Россия) принял участие в неформальной встрече глав государств – участников СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

В неформальной встрече глав государств – участников Содружества наряду с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приняли участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия лидеры стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

Напомним, 25 декабря 2023 года глава государства прибыл в Санкт-Петербург. В тот же день президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.