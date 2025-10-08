Президент подписал распоряжение о создании рабочей группы по Парламентской реформе

Президент
133
Венера Баталова
корреспондент

В состав рабочей группы вошли представители Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе Парламента и другие

Фото: Акорда

Президентом подписано распоряжение «О Рабочей группе по Парламентской реформе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В состав группы включены представители Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе Парламента.

Кроме того, в рабочую группу вошли  руководители научных институтов, видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального Курултая.

 Ознакомиться со списком участников можно здесь.

Документ принят в целях выработки предложений по Парламентской реформе, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

#президент #распоряжение #парламентская реформа

Популярное

Все
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Стекольный завод запущен в Алматы
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Нужна новая Концепция антикоррупционной политики
Помощь окажут быстрее
Акцент – на промышленность
Обещания в бензобак не зальешь
Построено реанимационное отделение
Зима проверит качество работы
Район демонстрирует рост
Необходимо действовать вместе в общих интересах
По следам земельных махинаций
На смену стружечной плите придет соломенная
Подкрепить знания практикой
ИИ приходит в школы: опыт Актау
Не поставщики сырья, а создатели добавленной стоимости
Завоевали 19 медалей
Важно не допускать потерь воды при ее транспортировке
На конвейере – сыр и детские смеси
Баурсаков много не бывает
Пенсионерам вход бесплатный
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Чем может гордиться Темиртау?
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Наши шахматисты выиграли командный зачет
День учителя отметили в Талдыкоргане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Акмолинской области задержали пенсионерку за хранение трамадола
В Таразе открылся Дом культуры
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
После падения трубы: энергетики СКО обещают зиму без аварий
Маленькая империя для больших начинаний
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Токаев посетит Таджикистан
Глава государства провел совещание по вопросам макроэкономи…
Глава государства поговорил по телефону с Владимиром Путиным
Токаев предложил составить перечень проектов для Тюркского …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]