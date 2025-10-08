В состав рабочей группы вошли представители Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе Парламента и другие

Фото: Акорда

Президентом подписано распоряжение «О Рабочей группе по Парламентской реформе», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В состав группы включены представители Мажилиса и Сената Парламента, Ассамблеи народа Казахстана, руководители фракций политических партий в Мажилисе Парламента.

Кроме того, в рабочую группу вошли руководители научных институтов, видные ученые-правоведы, внесшие значительный вклад в развитие правовой системы нашей страны, специализирующиеся в области конституционного права, теории государства и права, а также эксперты и члены Национального Курултая.

Ознакомиться со списком участников можно здесь.

Документ принят в целях выработки предложений по Парламентской реформе, направленных на реализацию Послания Главы государства народу Казахстана от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».