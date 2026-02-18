Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Санаэ Такаичи с переизбранием на пост Премьер-министра Японии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент подчеркнул, что Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии. Он выразил уверенность в том, что расширенное стратегическое партнерство, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться во благо двух народов.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Санаэ Такаичи успехов в ее ответственной деятельности, а японскому народу – благополучия и процветания.