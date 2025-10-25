Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На площади перед резиденцией Акорда с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана.

Начальник роты Почетного караула отдал Президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны.