Стороны подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, IT и цифровизация

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства провел переговоры с исполняющим обязанности Президента Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя Мин Аун Хлайна, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что рассматривает его рабочий визит в Астану как возможность для налаживания сотрудничества между странами.

Мьянма обладает самобытной культурой, уникальными традициями и важным геостратегическим месторасположением. Две страны расположены на пересечении глобальных транспортных маршрутов.

Глава государства ознакомил собеседника с основными показателями социально-экономического развития Казахстана, а также рассказал о стратегических задачах по обеспечению дальнейшего устойчивого роста страны.

Учитывая специфику экономик двух государств, стороны подчеркнули перспективность взаимодействия в таких приоритетных сферах, как сельское хозяйство, транспорт и логистика, финансы, IT и цифровизация.

Президент нашей страны сообщил, что Казахстан выступает в качестве ключевого евразийского транзитного узла, активно участвует в развитии мегапроекта «Один пояс, один путь», транспортных маршрутов «Север – Юг» и Среднего коридора. В этой связи собеседники отметили важность налаживания транспортной взаимосвязанности между странами, что будет способствовать укреплению торгово-экономических связей.

Глава государства также ознакомил Мин Аун Хлайна с политикой Казахстана в области межэтнического и межконфессионального строительства. В частности, Касым-Жомарт Токаев рассказал о реализации в нашей стране принципа «единство в многообразии», политике толерантности, а также об инициативе Астаны по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

В свою очередь и.о. Президента Мьянмы поблагодарил Главу Казахстана за теплый прием и выразил готовность к совместной работе по укреплению конструктивного сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.