Президент: Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания
Глава государства Касым-Жомарт Токаев анонсировал свою поездку в Костанайскую область, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«В этом году я планирую посетить Костанайскую область. В своем Послании я отдельно отметил эту область и сказал, что необходимо уделить приоритетное внимание Торгайскому региону. В этом году я обязательно поеду в Аркалык. В свое время я дал обещание, и пришло время его выполнить. Торгайский регион должен быть в зоне особого внимания», - сказал он во время совещания в Акмолинской области.
Напомним, Президент находится в Акмолинской области с рабочей поездкой. Глава государства провел в Зерендинском районе совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона.