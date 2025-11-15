"Приоритетной задачей определено укрепление связей в сельскохозяйственной отрасли, в которой Казахстан и Узбекистан обладают достаточным ресурсным, промышленным и кадровым потенциалом. При объединении возможностей наши страны могут выступить гарантом продовольственной безопасности всего региона, серьезно усилить свои позиции на мировых рынках. В сфере агропромышленного комплекса прорабатывается ряд проектов, в том числе по переработке зерна и мясомолочной продукции. Условились оказывать всестороннюю поддержку совместным проектам в агросекторе", – сообщил президент.