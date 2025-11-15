Президент: "В Казахстане успешно работают более 6 тысяч предприятий с участием узбекского капитала"

Глава государства отметил, что достигнута договоренность продолжить работу по поступательному расширению сотрудничества в промышленности, автомобилестроении, строительном секторе, энергетике, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

"Приоритетной задачей определено укрепление связей в сельскохозяйственной отрасли, в которой Казахстан и Узбекистан обладают достаточным ресурсным, промышленным и кадровым потенциалом. При объединении возможностей наши страны могут выступить гарантом продовольственной безопасности всего региона, серьезно усилить свои позиции на мировых рынках. В сфере агропромышленного комплекса прорабатывается ряд проектов, в том числе по переработке зерна и мясомолочной продукции. Условились оказывать всестороннюю поддержку совместным проектам в агросекторе", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего наращивания деловых контактов.

"В Казахстане успешно работают более 6 тысяч предприятий с участием узбекского капитала. Мы настроены на углубление сотрудничества в данном направлении, готовы и далее создавать комфортные условия для узбекского бизнеса. Положительная тенденция – это усиление взаимодействия между регионами. Ранее действовавший Межрегиональный форум теперь преобразован в постоянно действующий Совет глав регионов. Данное решение отражает серьезность наших намерений и высокие ожидания, которые мы возлагаем на данную структуру", – отметил глава государства.

