Президент выдвинул идею создать Центр изучения водных проблем ШОС в Казахстане

Президент
69

Другой важной задачей Касым-Жомарт Токаев обозначил сотрудничество в сфере экологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что следующий год пройдет под знаком 25-летия Шанхайской организации сотрудничества.

– Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Вновь выражаю признательность Председателю Китайской Народной Республики г-ну Си Цзиньпину за его неустанные и продуктивные усилия по продвижению созидательных ценностей «Шанхайского духа». Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС, – подытожил Президент.

В заключение Глава государства пожелал успехов Кыргызской Республике и ее Президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в ШОС.

#Токаев #президент #Китай #ШОС

День строителя

