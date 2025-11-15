Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за приглашение посетить Ташкент с государственным визитом, а также за теплый прием и традиционное гостеприимство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи главами государств были обстоятельно обсуждены дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Президенты рассмотрели вопросы укрепления сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, промышленная кооперация, транспорт и логистика, энергетика, сельское хозяйство, водные ресурсы, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.