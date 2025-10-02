Президенты Казахстана и Венгрии посетили международный центр искусственного интеллекта Аlem.AI

Президент
139

Инновационное пространство призвано развивать современные технологии в Казахстане

Фото: t.me/aqorda_resmi

Аlem.AI станет точкой притяжения специалистов не только из Казахстана, но и из других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Флагманский проект нацелен на развитие технологий в ключевых отраслях – науке, промышленности, креативных индустриях и государственных услугах. Он будет способствовать созданию национальной ИИ-экосистемы, привлечению инвестиций, поддержке стартапов и стимулированию исследовательской деятельности.

Центр позволит увеличить экспорт казахстанских ИИ-решений до 5 млрд долларов к 2029 году, способствовать новой волне технологического и экономического роста за счет развития искусственного интеллекта и сделать Астану ведущим центром ИИ-технологий в Центральной Азии.

В рамках проекта ежегодно планируется привлекать порядка 10 000 талантов в различных отраслях, обучать не менее 1000 специалистов, запускать около 100 стартапов, реализовывать порядка 10 научных исследований.

Центр объединяет общественное пространство, школу искусственного интеллекта Tomorrow School, Центр креативных технологий TUMO, стартап-кампус, научно-исследовательские лаборатории и AI-driven Government – зону для разработки GovTech-решений.

#Казахстан #Венгрия #ИИ

