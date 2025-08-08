С 7 по 11 августа в столице пройдет прием документов в ВУЗы на бакалавриат в рамках государственного образовательного заказа МИО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны
Для участия в конкурсе поступающий подает заявление в приемную комиссию ВУЗа, по следующим направлениям:
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева:
- Подготовка учителей физики;
- Психология.
Евразийский гуманитарный институт им. А. Кусаинова:
- Педагогика и психология;
- Дошкольное обучение и воспитание;
- Педагогика и методика начального обучения.
Международный университет Астана:
- Педагогика и психология;
- Дошкольное обучение и воспитание;
- Педагогика и методика начального обучения;
- Подготовка учителей математики;
- Подготовка учителей физики;
- Подготовка учителей информатики;
- Подготовка учителей русского языка и литературы;
- Психология.
Костанайский региональный университет им. А. Байтұрсынұлы:
- Педагогика и методика начального обучения;
- Подготовка учителей математики;
- Подготовка учителей физики.
Павлодарский педагогический университет им. Ә. Марғұлан
- Педагогика и методика начального обучения;
- Подготовка учителей математики.
КазНПУ имени Абая:
- Педагогика и психология;
- Дошкольное обучение и воспитание;
- Психология;
- Подготовка специальных:
- дефектолог;
- логопед;
- олигофренопедагог;
- тифлопедагог: сурдопедагог.
Подача документов на резидентуру - с 18 по 20 августа.
Медицинский университет Астана (резидентура):
- Анестезиология и реаниматология взрослая, детская;
- Офтальмология взрослая, детская;
- Семейная медицина;
- Неонатология;
- Неотложная медицина взрослая, детская;
- Психиатрия взрослая, детская;
- Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская);
- Патологическая анатомия.