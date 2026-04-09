Прием заявлений на основное ЕНТ-2026 начнется 11 апреля

Образование
70

Фото: Минпросвещения

Срок приема заявлений на основное ЕНТ – с 11 по 25 апреля. В это время абитуриентам предоставляется возможность дважды сдать основное ЕНТ и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

С 11 по 16 апреля можно подать заявление один раз, с 17 по 25 апреля – по желанию второй раз. Само тестирование будет проходить в период с 10 мая по 10 июля.

Заявление на участие в ЕНТ подается через сайт Национального центра тестирования http://app.testcenter.kz или через приложение UTO.kz. Абитуриентам предоставляется возможность выбрать дату, время и пункт тестирования. При этом они могут выбрать одну комбинацию профильных предметов для обеих попыток.

Для повышения уровня подготовки к основному ЕНТ абитуриентам, прошедшим январское и мартовское ЕНТ представлен индивидуальный тематический анализ по каждому предмету. То есть, после каждого ЕНТ (январь, март) у выпускников есть возможность подготовиться и подтянуть слабые темы. Также после сдачи первой попытки у них также будет время улучшить свою подготовку ко второму тестированию.

Дополнительно на сайте Национального центра тестирования запущены пробные тесты и опубликованы: список литературы и план теста, по которым составлялись задания; список 100 исторических дат по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история»; список терминов по «Информатике»; список литературных произведений по «Казахской литературе» и «Русской литературе».

В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Абитуриенты сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет «История Казахстана», по 10 заданий – на «Грамотность чтения» и «Математическую грамотность», а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ составляет 140 баллов.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Стоит отметить, что для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

Во время экзамена в программе тестирования будут доступны калькулятор, периодическая система химических элементов и таблица растворимости солей. Дополнительно, для удобства абитуриентов будут предоставлены бумажные версии таблиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат тестируемого, подавшего на апелляцию, будет доступен в личном кабинете после принятия решения апелляционной комиссии.

Минимальные пороговые баллы для поступления остаются прежними. Пороговый балл поступления в национальные вузы – 65 баллов, в другие вузы – 50 баллов, по области образования «Педагогические науки» – 75 баллов, по области образования «Здравоохранение» – 70 баллов, по направлению подготовки «Право» – 75 баллов. При этом по «Истории Казахстана» и двум профильным предметам ЕНТ и (или) творческому экзамену необходимо набрать не менее 5 баллов, а по предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» – не менее 3 баллов. Необходимо отметить, что вузы могут устанавливать свои пороговые баллы по группам образовательных программ.

В целях обеспечения безопасности и предотвращения нарушений, при входе на тестирование будут использоваться ручные и рамочные металлоискатели для исключения проноса запрещенных предметов, таких как телефоны, шпаргалки и т.д.

В аудиториях тестирования будут применяться устройства подавления сигналов мобильной и радиоэлектронной связи в пределах допустимых магнитных волн, а также вестись видеонаблюдение.

После завершения ЕНТ-2026, до 31 октября, будет проводиться анализ видеозаписей. В случае выявления фактов использования запрещенных предметов или других нарушений правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

#ЕНТ #гранты #заявки #срок

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]