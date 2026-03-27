Принцип будет точечным

Строительство
11
Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Новые высотки вырастут в Атырау на месте более чем двухсот старых двухэтажек. Как сообщили городские власти, в рамках программы реновации жилого фонда, принятой в 2023 году, за два года намечалось переселить из ветхого жилья жильцов более трех тысяч квартир. Однако из-за отсутствия финансирования работы пока серьезно отстают от первоначального графика.

фото автора

Всего с начала старта программы реновации из 12 многоквартирных домов были переселены жильцы 154 квартир.

Как сообщил заместитель акима города Тилек Махуов, финансирование проектов реновации осуществляется за счет местного бюджета и иных источников с привлечением частных инвесторов.

– Программа реновации жилищного фонда Атырау предусматривает снос и строительство частными компаниями-инвесторами на месте ветхого жилья новых многоквартирных жилых домов. Причем все мероприятия проводятся на основании двусторонних договоров между собственниками сносимых домов и частными инвесторами, – отметил заместитель городского акима.

По его словам, строительство новых жилых комплексов позволит не только обеспечить граждан комфортным и современным жильем, но и повысить архитектурную привлекательность областного цент­ра, создать условия для развития малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день акимат ведет переговоры с потенциальными инвесторами для решения вопроса переселения жителей аварийных и ветхих домов. Сколько домов будет снесено до конца нынешнего года, пока неизвестно, но список из 93 жилых объектов уже определен.

Еще на стадии разработки программы реновации власти предусмотрели механизм равной ответственности. Акимат берет на себя организацию работ по сносу старых зданий и подготовку на их месте участков, а компании-застройщики берутся компенсировать вложенные бюджетные средства, передавая квартиры в новостройках для очередников.

Аким Атырауской области ­Серик Шапкенов в целях ускорения процесса реновации также поручил продумать ее специальный механизм с заключением трехсторонних соглашений между акиматом, жильцами и строительными компаниями. В этих соглашениях будет предусмотрено предоставление временного жилья на период строительства.

– На месте старых зданий должны появиться современные жилые комплексы с продуманной архитектурой, благоустроенной территорией и необходимой социальной инфраструктурой. Следует избегать плотной застройки и возникновения так называемых «человейников», – подчеркнул в ходе совещания Серик Шапкенов.

Как заверяют в городском акима­те, ситуация по каждому дому и прилегающей к нему территории будет рассматриваться отдельно с учетом мнений и пожеланий жильцов. Какой-либо принудительный снос исключен, реновация возможна лишь при условии 100-процент­ного согласия всех собственников.

В ходе осуществления программы реновации планируется обновить инженерно-коммуникационные сети, провести благоустройство и озеленение, а также, что особенно важно, – обеспечить сохранность исторических объектов.

#Атырау #программы реновации

Популярное

Все
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Ключевой этап подготовки
Арал: обеспечить прозрачность водопользования
Системный подход к Digital Qazaqstan
Парк превратился в современную зону отдыха
Казначейство готовится к внедрению цифрового тенге
Риски остаются, но ситуация под контролем
В двух остановках… от беды
Трансформация: социальный блок
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
Что известно о казахстанском альпинисте, удостоенном высокой госнаграды
Правительство утвердило Национальный проект по развитию угольной генерации в Казахстане
Ситуация под контролем: в регионах усилили работу по предупреждению паводков
Свыше 170 стоматологий прекратили работу на фоне проверок в Казахстане
Бектенов проверил ход строительства крупной газовой электростанции на юге Казахстана
Глава государства направил поздравление Президенту Греции
Президенты Казахстана и Турции обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений
Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента по экономическим вопросам
Подставные компании и млрд тенге: блогера разыскивают по делу о сети онлайн-казино
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Активное снеготаяние в ВКО: спасатели следят за ситуацией с помощью дронов
Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра России Михаила Мишустина
В горах Алматинской области всю ночь искали семью из четырех человек
Наурыз на Каспии: Казахстан представил национальные традиции в Баку
Глобальную повестку в сфере радиосвязи и спутниковых технологий обсудили в Шымкенте
Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» альпинисту Ерванду Ильинскому
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Слово о замечательном человеке
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре

Читайте также

Свыше 400 строительных компаний работали по фиктивным лицен…
В Алматы сносят незаконную пристройку к кафе
В генпланы городов Уральск и Аксай внесут изменения
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]