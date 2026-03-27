Всего с начала старта программы реновации из 12 многоквартирных домов были переселены жильцы 154 квартир.

Как сообщил заместитель акима города Тилек Махуов, финансирование проектов реновации осуществляется за счет местного бюджета и иных источников с привлечением частных инвесторов.

– Программа реновации жилищного фонда Атырау предусматривает снос и строительство частными компаниями-инвесторами на месте ветхого жилья новых многоквартирных жилых домов. Причем все мероприятия проводятся на основании двусторонних договоров между собственниками сносимых домов и частными инвесторами, – отметил заместитель городского акима.

По его словам, строительство новых жилых комплексов позволит не только обеспечить граждан комфортным и современным жильем, но и повысить архитектурную привлекательность областного цент­ра, создать условия для развития малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день акимат ведет переговоры с потенциальными инвесторами для решения вопроса переселения жителей аварийных и ветхих домов. Сколько домов будет снесено до конца нынешнего года, пока неизвестно, но список из 93 жилых объектов уже определен.

Еще на стадии разработки программы реновации власти предусмотрели механизм равной ответственности. Акимат берет на себя организацию работ по сносу старых зданий и подготовку на их месте участков, а компании-застройщики берутся компенсировать вложенные бюджетные средства, передавая квартиры в новостройках для очередников.

Аким Атырауской области ­Серик Шапкенов в целях ускорения процесса реновации также поручил продумать ее специальный механизм с заключением трехсторонних соглашений между акиматом, жильцами и строительными компаниями. В этих соглашениях будет предусмотрено предоставление временного жилья на период строительства.

– На месте старых зданий должны появиться современные жилые комплексы с продуманной архитектурой, благоустроенной территорией и необходимой социальной инфраструктурой. Следует избегать плотной застройки и возникновения так называемых «человейников», – подчеркнул в ходе совещания Серик Шапкенов.

Как заверяют в городском акима­те, ситуация по каждому дому и прилегающей к нему территории будет рассматриваться отдельно с учетом мнений и пожеланий жильцов. Какой-либо принудительный снос исключен, реновация возможна лишь при условии 100-процент­ного согласия всех собственников.

В ходе осуществления программы реновации планируется обновить инженерно-коммуникационные сети, провести благоустройство и озеленение, а также, что особенно важно, – обеспечить сохранность исторических объектов.