Департамент экологии по Акмолинской области совместно с местными исполнительными органами пригласили СМИ в экологические пресс-туры. Причем проходили они одновременно в Целиноградском, Шортандинском, Аршалынском районах, а также в городах Степногорске, Косшы и Кокшетау. Мероприятие, прошедшее в рамках концепции «Таза Қазақстан», направлено на привлечение внимания к острой проблеме стихийных свалок и обеспечению экологического порядка в регионе.

В Кокшетау журналисты посетили объездную дорогу, ведущую на костанайскую трассу. Судя по массивной стихийной свалке, этот ранее зеленый уголок давно страдает от скопления строительного и бытового мусора, много лет загрязняющего почву.

Как выяснилось, легальных полигонов ТБО в регионе – единицы. По словам руководителя отдела государственного экологического контроля департамента экологии Арыстанбека Таскынбаева, на территории Акмолинской области под полигоны твердых бытовых отходов официально выделено 130 участков. Однако лишь 25 из них имеют на сегодня разрешительные документы. Это означает, что соответствуют требованиям всего 18,7% объектов. А в отдельных районах, включая город Косшы, и вовсе не зарегистрировано ни одного узаконенного полигона ТБО. Такая ситуация, само собой, не может не приводить к образованию стихийных свалок.

– По данным космического мониторинга, предоставленного АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в этом году в регионе выявлены 202 несанкционированные свалки. То есть отходы просто сбрасываются на обочины дорог, в овраги и лесополосы. Горы мусора копятся годами, отравляя и загрязняя все вокруг, создавая пожароопасные ситуации. При этом стоит учитывать, что ясную картину дает космический мониторинг, проведенный при хорошей погоде. Значит, реальные масштабы загрязнения могут быть еще больше, – отметил Арыстанбек Таскынбаев.

Согласно полученным сведениям, наи­большее количество мусорных скоп­лений приходится на Целиноградский район, где имеются 114 стихийных свалок, в Аршалынском районе – 36, в Косшы – 27, в Степногорске – 22, в Шортандинском районе – 3. До настоящего времени они все еще не ликвидированы.

Конечно, нельзя сказать, что ответственные органы бездействуют. В регионе проводятся проверки, выносятся предписания, налагаются штрафы. Но на фоне масштабов проблемы этих усилий явно недостаточно. Ответственные за эту работу специалисты отделываются штрафами. С начала года к административной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Общая сумма взысканий составила 719 556 тенге.

...Между тем стихийные свалки продолжают возникать. Прямо при журналистах на площадку заехали трактор-погрузчик и два КамАЗа ТОО «Көкше Тазалық», осуществляющего деятельность в сфере санитарной очистки и вывоза твердых бытовых отходов в Кокшетау.

По словам руководителя участка по благоустройству Байнияза Жания­за, на этой свалке преобладает строи­тельный мусор. Областной центр в последние годы переживает всплеск градостроительной активности, число стройплощадок растет. Судя по всему, среди перевозчиков отходов встречаются недобросовестные, уклоняющие­ся от оплаты за размещение мусора на полигоне. Видимо, тайком возили и безнаказанно сбрасывали его здесь.

Конечно, стихийные свалки не появляются сами собой. Это следствие безразличия, хотя экология – ответственность каждого. Важно не просто ликвидировать мусорные кучи, но и не допускать их повторного появления.