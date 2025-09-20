Приступить к ликвидации

Экология
Категория логотип
6
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Региональные власти обратили внимание на проблему стихийных свалок

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент экологии по Акмолинской области совместно с местными исполнительными органами пригласили СМИ в экологические пресс-туры. Причем проходили они одновременно в Целиноградском, Шортандинском, Аршалынском районах, а также в городах Степногорске, Косшы и Кокшетау. Мероприятие, прошедшее в рамках концепции «Таза Қазақстан», направлено на привлечение внимания к острой проблеме стихийных свалок и обеспечению экологического порядка в регионе.

В Кокшетау журналисты посетили объездную дорогу, ведущую на костанайскую трассу. Судя по массивной стихийной свалке, этот ранее зеленый уголок давно страдает от скопления строительного и бытового мусора, много лет загрязняющего почву.

Как выяснилось, легальных полигонов ТБО в регионе – единицы. По словам руководителя отдела государственного экологического контроля департамента экологии Арыстанбека Таскынбаева, на территории Акмолинской области под полигоны твердых бытовых отходов официально выделено 130 участков. Однако лишь 25 из них имеют на сегодня разрешительные документы. Это означает, что соответствуют требованиям всего 18,7% объектов. А в отдельных районах, включая город Косшы, и вовсе не зарегистрировано ни одного узаконенного полигона ТБО. Такая ситуация, само собой, не может не приводить к образованию стихийных свалок.

– По данным космического мониторинга, предоставленного АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», в этом году в регионе выявлены 202 несанкционированные свалки. То есть отходы просто сбрасываются на обочины дорог, в овраги и лесополосы. Горы мусора копятся годами, отравляя и загрязняя все вокруг, создавая пожароопасные ситуации. При этом стоит учитывать, что ясную картину дает космический мониторинг, проведенный при хорошей погоде. Значит, реальные масштабы загрязнения могут быть еще больше, – отметил Арыстанбек Таскынбаев.

Согласно полученным сведениям, наи­большее количество мусорных скоп­лений приходится на Целиноградский район, где имеются 114 стихийных свалок, в Аршалынском районе – 36, в Косшы – 27, в Степногорске – 22, в Шортандинском районе – 3. До настоящего времени они все еще не ликвидированы.

Конечно, нельзя сказать, что ответственные органы бездействуют. В регионе проводятся проверки, выносятся предписания, налагаются штрафы. Но на фоне масштабов проблемы этих усилий явно недостаточно. Ответственные за эту работу специалисты отделываются штрафами. С начала года к административной ответственности привлечено 21 должностное лицо. Общая сумма взысканий составила 719 556 тенге.

...Между тем стихийные свалки продолжают возникать. Прямо при журналистах на площадку заехали трактор-погрузчик и два КамАЗа ТОО «Көкше Тазалық», осуществляющего деятельность в сфере санитарной очистки и вывоза твердых бытовых отходов в Кокшетау.

По словам руководителя участка по благоустройству Байнияза Жания­за, на этой свалке преобладает строи­тельный мусор. Областной центр в последние годы переживает всплеск градостроительной активности, число стройплощадок растет. Судя по всему, среди перевозчиков отходов встречаются недобросовестные, уклоняющие­ся от оплаты за размещение мусора на полигоне. Видимо, тайком возили и безнаказанно сбрасывали его здесь.

Конечно, стихийные свалки не появляются сами собой. Это следствие безразличия, хотя экология – ответственность каждого. Важно не просто ликвидировать мусорные кучи, но и не допускать их повторного появления.

#Акмолинская область #СМИ #стихийные свалки

Популярное

Все
Диалог как новый устав человечества
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Диагностику проходят малыши
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Ставить цель и достигать ее
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Говорят участники съезда
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Чистота так чистота!
Поэт-трибун Великой степи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
На зарядку становись!
Для кровли и наружной отделки
Закон Республики Казахстан
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Обсуждены вопросы безопасности
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

Выстрелы в ночной степи
В зоне ограниченных выбросов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]