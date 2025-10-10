В двухдневном форуме принимают участие более 300 человек

В столице стартовал V Республиканский форум руководителей здравоохранения. Традиционно участники встречи обсуждают злободневные вопросы отрасли. Нынче акцент сведен к теме обеспечения кадрового потенциала и внедрения искусственного интеллекта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В Astana IT University начал свою работу V Республиканский форум, организованный Казахстанской ассоциацией менеджеров здравоохранения. Мероприятие посвящено обсуждению актуальных вопросов системы здравоохранения страны и выработке новых инициатив.

В двухдневном форуме принимают участие более 300 человек. Среди них – ведущие международные и отечественные эксперты, руководители медицинских организаций, президент Европейской ассоциации менеджмента в здравоохранении (EHMA), доктор медицины, руководитель испанской организации CASAP (Consorci Castelldefels Agents de Salut) Антони Перис, глава Европейского центра первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Мелитта Якоб, а также депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев и ректор Astana IT University Альтаир Ахметов.

- Как подчеркнул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании, искусственный интеллект и цифровая трансформация – неотъемлемая часть будущего здравоохранения. Внедрение ИИ открывает новые горизонты для диагностики, анализа и принятия решений и, самое главное, делает медицинскую помощь более доступной и точной. Однако, как мы понимаем, технология не заменяет человека. Она усиливает его потенциал. Именно поэтому компетенции менеджеров здравоохранения становятся все более значимыми: способность адаптироваться, оперативно принимать решения, предвидеть изменения и управлять командами – все это закладывает прочный фундамент устойчивой системы, - говорит председатель и основатель Казахстанской ассоциации менеджеров здравоохранения Куаныш Ергалиев.

В рамках форума рассматриваются ключевые направления развития системы здравоохранения. Особое внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи с точки зрения управления, а также цифровой трансформации отрасли. Обсуждаются вопросы внедрения инноваций, использования данных и применения искусственного интеллекта. Участники также поднимают вопросы развития человеческого капитала в управлении здравоохранением, повышения качества медицинской помощи, обеспечения безопасности пациентов и совершенствования механизмов финансирования ПМСП.

В своем выступлении глава Европейского центра первичной медико-санитарной помощи ВОЗ Мелитта Якоб акцентировала внимание на необходимости инвестирования в развитие ПМСП, представив концепцию четырех «P» будущего: Precision (персонификация), Pathways (маршрутизация), Professionals (профессионалы), Participation (участие сообщества). Она отметила важность использования цифровых инструментов и искусственного интеллекта для устранения неравенства, оказания дифференцированной помощи, укрепления кадрового потенциала и расширения участия сообществ в управлении здравоохранением.

В рамках V Республиканского форума руководителей здравоохранения президент EHMA доктор Антони Перис выделил основные вызовы, стоящие перед системами здравоохранения: старение населения, нехватка кадров, рост социальных потребностей и увеличение числа случаев психических расстройств. Отдельное внимание спикер уделил цифровизации, обозначив как ее потенциал, так и неопределенности, с которыми сталкивается система здравоохранения.