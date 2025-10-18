Продкорпорация объявила цены на зерно

Сельское хозяйство
657
Бек Нигметов

Главный зерновой оператор республики дает хорошие прогнозы на предстоящий маркетинговый год

фото автора

В начале нового сельскохозяйственного сезона Продовольственная корпорация традиционно объявляет цены на продукцию аграриев-хлеборобов, которые становятся ориентиром на ближайший год для всех участников отечественного зернового рынка.

Как отметил председатель правления корпорации Асылхан Джувашев, при их формировании учитываются мировые и внутренние тенденции. В нынешнем году стоимость зерновых существенно выше прошлогодней, что позволит фермерам покрыть затраты и сохранить рентабельность производства.

– Прежде чем объявить закупочные цены, мы провели детальный анализ. Изучили мировые котировки с учетом стоимости доставки, ситуацию на внутреннем рынке, предложения акиматов, отраслевых организаций – Зернового сою­за, Союза фермеров, а также пожелания самих аграриев, – говорит председатель правления Продкорпорации. – Нами были рассмот­рены данные информа­ционных агентств, проведено сравнение с приграничными регионами России. Для Продкорпорации как национального зернового оператора было важно установить такой ценовой уровень, который обеспечил бы рентабельность производства фермерам и одновременно не привел к массовому ввозу более дешевого зерна из соседних стран.

Как отметил Асылхан Джувашев, ситуация на рынке в пос­ледние годы была непростой: на фоне высокого урожая 2024 года в Казахстане и странах-партнерах сохранялись риски обвала зерновых цен. Конечно, фермеры всегда ожидают более высокой стоимости, называя ориентиры от 95 тыс. тенге и выше за пшеницу третьего класса. В результате комп­лексного анализа был определен справедливый ценовой коридор. Так, стоимость пшеницы третьего класса установлена на уровне от 90 до 115 тыс. тенге в зависимости от качества, пшеницы четвертого класса – 80–82 тыс. тенге, пшеницы пятого класса – 70 тыс. тенге.

Предложенные цены на зерно на 20 тыс. тенге выше прошлогодних. Такой подход учитывает интересы всех участников рынка, он позволяет фермерам вести рентабельное производство, а перерабатывающим предприятиям, мукомолам, животноводческим и птицеводческим хозяйствам работать в устойчивом режиме.

Опыт 2024 года показал эффективность участия государства и Продкорпорации в регулировании рынка, когда при рекордном урожае и избытке зерна удалось не допустить падения цен, а на­оборот, стимулировать их рост. Это дало положительный результат не только для участников прог­рамм корпорации, но и всего рынка. Сработал мультипликативный эффект: поддержка, оказанная аграриям, привела к росту доходов и смежных отраслей, укрепив всю зерновую экономику республики.

Уборочная кампания в зерносеющих регионах вступила в завершающую фазу. По данным Министерства сельского хозяйства, уже убрано свыше 80% площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 15,5 центнера с гектара. Намолочено более 20 млн тонн зерна, что чуть меньше рекордного результата прошлого года. В целом уборочные работы проходят организованно и в запланированные сроки. Это стало возможным благодаря своевременной господдержке, которая дала фермерам возможность подготовиться к осеннему сезону заранее.

В конце сентября северные области столкнулись с неблагоприят­ными погодными условиями, что несколько замедлило темпы уборки. Несмотря на это, ежедневно на элеваторы поступают значительные объемы зерна. Это позволяет уверенно говорить о том, что зерна будет достаточно как для обеспечения внутренних потребностей страны, так и для экспорта.

По оценке Продкорпорации, хорошие результаты показывает уборка масличных культур. Сельхозпроизводители собрали уже 1,3 млн тонн маслосемян. Этому способствовала государственная политика по диверсификации посевных площадей. В текущем году посевы пшеницы были со­к­ращены, зато существенно вырос клин под масличные. Главный зерновой оператор страны в целях стимулирования аграриев к переходу на высокорентабельные культуры расширил лимиты форвардного финансирования производителей подсолнечника, направив на эти цели 1,6 млрд тенге по предоплате.

По поручению Главы государства ежегодно растут объемы кредитования АПК: только в 2025 году на финансирование сельхозпроизводителей было направлено порядка триллиона тенге. В стране действуют программы, охватывающие животноводство, переработку, а также лизинг сельхозтехники. Все это повышает доступность льготных кредитов и техники, особенно для малых и средних хозяйств, от которых во многом зависит устойчивость продовольственной системы.

Одним из самых востребованных инструментов поддержки выступает программа форвардного финансирования Продкорпорации. В 2024 году ею воспользовались 324 хозяйства, в этом году – 204, которым уже перечислено около 18 млрд тенге авансовых средств. Какие бы условия ни складывались, аграрии стараются своевременно погашать кредиты. Уровень возврата по договорам форварда достигает 95%. Среди фермеров эта мера поддержки ценится за то, что позволяет не только получить ресурсы на весенне-полевые работы, закуп гербицидов, удобрений, запчастей, но и гарантирует сбыт урожая осенью, отметил руководитель Продкорпорации.

По информации эксперта, закупаемое по форвардным конт­рактам зерно в первую очередь направляется на формирование государственных ресурсов – продовольственный и фуражный резервы, а также стабилизационные фонды.

Таким образом, Продкорпорация обеспечивает продовольственную безопасность страны, а также при необходимости помогает оперативно закрывать потребности населения, перерабатывающих предприятий, животноводческих и птицеводческих хозяйств. Нынешний урожай – это результат не только работы аграриев, но и комплексной государственной поддержки, которая охватывает все этапы: от подготовки к сезону до переработки и экспорта. Системный подход позволяет смягчить риски, сохранять устойчивость и создавать предпосылки для дальнейшего роста отрасли.

В новом маркетинговом году сохраняются хорошие перспективы для сбыта зерна как на внут­реннем, так и внешних рынках. Продление мер поддержки экс­портеров и производителей зерна станет дополнительным стимулом для продвижения казахстанской продукции на перс­пективных внешнеторговых направлениях. По итогам восьми месяцев 2025 года Казахстан экс­портировал 12,8 млн тонн зерна и муки в зерновом эквиваленте. После пятилетнего перерыва корпорация возобновила отправку зерна в Азербайджан и Грузию.

В целом география поставок зерновых заметно расширилась. Помимо традиционных рынков Центральной Азии и Каспийского региона казахстанская пшеница впервые была отправлена в Марокко, Алжир, Мавританию, ОАЭ, Вьетнам и такие европейские страны, как Великобритания, Норвегия, Шотландия, Бельгия.

Прошлый сельскохозяйственный сезон стал историческим и для Продкорпорации по объемам продаж зерна и расширению экс­портных рынков. Нацио­нальный оператор продал 1,4 млн тонн зерна. Это рекордный показатель за последние десять лет. В результате доля Продкорпорации в общерес­публиканском зерновом экспорте достигла 8,9%, в предыдущие годы этот показатель не превышал 3–5%.

Сочетание справедливой ценовой политики, высоких темпов уборки урожая и продления экспортных мер создает прочную основу для успешного развития зернового рынка в предстоящем сезоне.

Урожай 2025 года отличается разноуровневым качеством зерна. В таких условиях спрос на продовольственное зерно высокого качества закономерно возрастает, это в перспективе будет способствовать росту его стоимости. Мы ожидаем дальнейшего повышения цены на качественное продовольственное зерно к началу зимы, тогда как динамика цен в фуражном сегменте будет оставаться более сдержанной, отметил председатель правления Продкорпорации Асылхан Джувашев.

