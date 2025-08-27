По словам главного специалис­та по растениеводству районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Мурата ­Берлибекова, аграрии приступили к уборке ячменя. Пшеницу начали убирать точечно, там, где она подошла по спелости. В силу разницы в агрофонах и сроках сева уборочная кампания в районе идет поэтапно.

Возделыванием сельскохозяйственных культур в Жаркаинском районе заняты 64 ТОО и 441 крес­тьянское хозяйство. Как отметил Мурат Толегенович, настроение у местных аграриев отличное, видовой урожай на полях стоит неплохой. Конечно, окончательные итоги можно будет подвести только по окончании уборки.

Ключевым условием эффективности уборочной кампании является обеспеченность аграриев необходимыми ресурсами. Уборочная техника в районе полностью готова. Есть в арсенале земледельцев зарубежные и отечественные комбайны. Обеспечены сельчане и удешевленным дизельным топливом. Жаркаинцы на протяжении многих лет работают с двумя операторами, которые действуют и слаженно, и добросовестно.

К слову, аграрии района получили в этом году 12 млрд тенге по государственной программе «Кең дала». Приобрели на эти средства удобрения, технику, ГСМ, вовремя провели агротехнические мероприятия, что напрямую повлияло на рост урожайности.

Согласно ежедневной сводке, на 26 августа в районе скошено и обмолочено 94,6 тыс. га посевов, валовый сбор составил 104,2 тыс. тонн. Средняя урожайность достигает 11 центнеров с гектара. Параллельно хозяйства района ведут и обработку зяби. На сегодня обработано 4,8 тыс. га. К слову, под урожай 2026 года засыпано 6,8 тыс. тонн семян. Уже сегодня аграрии думают об этом важном этапе подготовки к следующему сельскохозяйственному сезону.