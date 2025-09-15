Получивший известность уже во всем Казахстане проект компании ERG Tugan Qala прошел в Лисаковске. Горожане говорят, что благодаря проекту у них получилось главное: не просто мечтать принести пользу родине, а сделать это в реальности

Что за проект?

Жители Хромтау, Аксу, Рудного, Лисаковска, а также Качара и Октябрьского несколько лет назад получили возможность на деле вносить вклад в развитие своей малой родины. Специально для них был создан проект «Tugan Qala», который ERG реализует совместно с акиматами.

Механизм простой: жители сами предлагают важные по их мнению проекты, а остальные голосуют. Компания же берет финансирование на себя. Чаще всего люди голосуют за проекты в сферах образования, медицины, культуры, спорта, благоустройства и ЖКХ. С 2022 года было реализовано 23 проекта на сумму более 207 млн тенге, в том числе 6 проектов в Лисаковске.

У проекта уже обширный бэкграунд. Во время форума Tugan Qala ERG, который в этот раз прошел в Лисаковске, выяснилось, что за последние 5 лет в родных городах компании было подано 1297 проектных предложений, 423 - допущены к голосованию. В итоге, 185 проектов получили поддержку.

Лисаковск встречает

В данном моногороде проект взял старт в прошлом году, но местные жители с его помощью уже добились многого. Об этом многочисленным гостям форума рассказали как сами авторы проектов, так и благодарные жители. К слову, среди гостей были акимы моногородов, а также работники горно-металлургического комплекса, которые приехали за опытом.

«Tugan Qala дает жителям городов понятные инструменты и прозрачные процедуры для того, чтобы они могли на что-то влиять и менять в своем родном городе. Идея нашла отклик в сердцах людей, растет количество поданных проектов. Качество инициатив тоже растет», – поделилась вице-президент Ассоциации развития социальных технологий Сания Арапова.

Одна из таких идей - реконструкция крупного футбольного поля. Автора проекта Дамира Баймагамбетова в голосовании поддержали многие, ведь речь идет об образе жизни подрастающего поколения.

«Благодаря ERG здесь полностью заменили покрытие, усилили ограждение, нанесли разметку, провели косметические работы. Теперь поле снова стало местом сбора активной молодежи, за что мы очень благодарны», – высказался Дамир Баймагамбетов.

Другие проекты

Из реализованных в Лисаковске проектов становится понятно, что местные жители очень заботятся о досуге и развитии города. Судите сами: они проголосовали за воркаут-площадку на городском пляже, спортивную площадку с тренажерами в микрорайоне №14, а также автостоянку в микрорайоне №11.

На форуме присутствовал аким города Абай Ибраев, который подчеркнул, что реализованные проекты очень важны для людей именно здесь и сейчас. С ним согласна местная жительница Райхан Ергалиева, которая через проект реализовала мечту сотен жителей города.

«Наш город растет, людей все больше, а значит, и машин. Жители нескольких многоэтажных домов испытывали неудобства из-за отсутствия нормальной автопарковки, здесь была яма. Поэтому я решила действовать через проект ERG, мы разгрузили пространство рядом с городом, сделали двор безопаснее и удобнее, места для прогулок тоже больше», – рассказала Ергалиева.

Авторы других проектов подчеркивают: предлагая идеи, они отталкивались только от потребностей жителей. Теперь они знают, что самые нужные в будущем поддержат и земляки, и ERG.



5 лет - только начало

Во время самого форума стало понятно, что проект только набирает обороты, ведь его участники вдохновились уже реализованными идеями и наметили свои планы.

Вот именно для тех, кто уже задумал о собственных проектах, был организован тренинг «Социальные сети для бизнеса: продажи и продвижение». Горожане узнали, как с минимальными затратами эффективно использовать соцсети для роста и развития своего дела. Интерес у участников вызвал и тренинг «Как использовать ИИ в повседневной жизни». Завершился форум награждением победителей онлайн-конкурса «Туған қалам Лисаковск».

Отмечая итоги первых 5 лет проекта, директор по социальному обеспечению ERG в Казахстане Шаттык Абдыкалыков вспоминает, что все началось с желания компании улучшить условия жизни именно для работников предприятий. Но спустя 5 лет стало понятно, что проект помогает всем жителям городов.

«Теперь могу сказать, что проект только набирает обороты, мы видим, что людям очень интересно. Растет и количество профинансированных проектов. Самое важное для нас видеть то, как люди относятся к своим идеям. Они ценят то, что сделали и оберегают, контролируют. Если даже что-то сломается, сразу чинят. Само отношение к продуктам проекта радует, поэтому мы рады, что наша идея в рамках социальной ответственности перед работниками получила такой эффект», - отметил Абдыкалыков.

К слову, подать заявку на участие в проекте жители родных городов ERG могут всегда. Для этого им достаточно в соцсетях или на сайте найти всю необходимую информацию. И если жители города увидят, что проект того достоин, то компания поддержит.