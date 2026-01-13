Производство цемента достигло исторического максимума в Казахстане

Строительство
171
Дана Аменова
специальный корреспондент

Сертификация цемента дала импульс рекордному росту производства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Производство цемента в Казахстане за 11 месяцев 2025 года достигло 13,07 млн тонн, что стало историческим рекордом для отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По данным министерства, ключевым фактором этого роста стало совершенствование национальной системы сертификации цементной продукции, реализованное в рамках обновлённого СТ РК 3361-2022.

В 2025 году Минторговли утвердило национальный стандарт, устанавливающий требования к технологическому регламенту производства цемента и портландцементного клинкера. Документ направлен на формирование единых подходов к описанию и применению технологических процессов, которые подлежат проверке при проведении процедур подтверждения соответствия цементной продукции.

Национальный стандарт разработан с учётом требований СТ РК 3361-2022 «Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цемента и клинкера портландцементного», а также гармонизирован с положениями ГОСТ Р 58100-2018. Заявителем разработки выступила ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» QazCem.

Цементная промышленность является базовым сектором строительной отрасли и играет ключевую роль в инфраструктурном развитии страны. Качество и стабильность выпускаемой продукции напрямую зависят от соблюдения технологических процессов. Внедрение стандартизированного технологического регламента позволяет систематизировать производство, повысить управляемость процессов и обеспечить воспроизводимое качество цемента.



Принятие национального стандарта стало ответом на необходимость устранения нормативных пробелов, повышения конкурентоспособности продукции, снижения производственных рисков и усиления требований к энергоэффективности и экологичности. Технологический регламент также является обязательным документом при прохождении процедур сертификации. В соответствии с пунктом 6.3 СТ РК 3361-2022 он входит в перечень документов, представляемых заявителем в орган по подтверждению соответствия.

Экономический эффект от внедрения стандарта достигается за счёт установления единых требований к выпуску портландцемента и товарного клинкера, что обеспечивает стабильность технологических процессов и повышает доверие к отечественной продукции.

Опыт развития системы оценки соответствия уже подтвердил свою эффективность. После внедрения СТ РК 3361-2022 в 2019 году в Казахстане сократился объём серого импорта, а объёмы производства цемента достигли рекордного уровня. Обновление стандарта дало дополнительный импульс отрасли, результатом которого стал исторический максимум производства в 2025 году.

Интеграция нового национального стандарта усилит контроль качества и создаст дополнительные условия для дальнейшего роста цементной промышленности. При этом отрасль практически полностью готова к его внедрению, и каких-либо осложнений для производителей не ожидается, добавили в Минторговли.

#производство #рекорд #сертификация #цемент

Популярное

Все
Здесь звук смешался с цветом
День рождения национального театра
Сердце не выдержало…
Кушать подано!
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Предупреждая паводок
У ветерана вековой юбилей
Молодежь против наркорекламы
Стратегический ресурс
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Современное оборудование и передовые методы – козыри крупнейшего в республике цинкового производства
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
От филармонии до промцеха
Первая модульная КОС на селе
«Талап»: система и ответственность
Свой путь к чистой энергии
Тихие истории
Держим связь!
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Афера сорвалась в кабинете директора
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Крупнейший аэропорт Африки построят в Эфиопии
В Казахстане утвердили план цифровизации строительной отрас…
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодар…
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]