Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Производство цемента в Казахстане за 11 месяцев 2025 года достигло 13,07 млн тонн, что стало историческим рекордом для отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

По данным министерства, ключевым фактором этого роста стало совершенствование национальной системы сертификации цементной продукции, реализованное в рамках обновлённого СТ РК 3361-2022.

В 2025 году Минторговли утвердило национальный стандарт, устанавливающий требования к технологическому регламенту производства цемента и портландцементного клинкера. Документ направлен на формирование единых подходов к описанию и применению технологических процессов, которые подлежат проверке при проведении процедур подтверждения соответствия цементной продукции.

Национальный стандарт разработан с учётом требований СТ РК 3361-2022 «Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цемента и клинкера портландцементного», а также гармонизирован с положениями ГОСТ Р 58100-2018. Заявителем разработки выступила ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона» QazCem.

Цементная промышленность является базовым сектором строительной отрасли и играет ключевую роль в инфраструктурном развитии страны. Качество и стабильность выпускаемой продукции напрямую зависят от соблюдения технологических процессов. Внедрение стандартизированного технологического регламента позволяет систематизировать производство, повысить управляемость процессов и обеспечить воспроизводимое качество цемента.





Принятие национального стандарта стало ответом на необходимость устранения нормативных пробелов, повышения конкурентоспособности продукции, снижения производственных рисков и усиления требований к энергоэффективности и экологичности. Технологический регламент также является обязательным документом при прохождении процедур сертификации. В соответствии с пунктом 6.3 СТ РК 3361-2022 он входит в перечень документов, представляемых заявителем в орган по подтверждению соответствия.

Экономический эффект от внедрения стандарта достигается за счёт установления единых требований к выпуску портландцемента и товарного клинкера, что обеспечивает стабильность технологических процессов и повышает доверие к отечественной продукции.

Опыт развития системы оценки соответствия уже подтвердил свою эффективность. После внедрения СТ РК 3361-2022 в 2019 году в Казахстане сократился объём серого импорта, а объёмы производства цемента достигли рекордного уровня. Обновление стандарта дало дополнительный импульс отрасли, результатом которого стал исторический максимум производства в 2025 году.

Интеграция нового национального стандарта усилит контроль качества и создаст дополнительные условия для дальнейшего роста цементной промышленности. При этом отрасль практически полностью готова к его внедрению, и каких-либо осложнений для производителей не ожидается, добавили в Минторговли.