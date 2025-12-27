Обеспечить контроль

В сентябрьском Послании народу Казахстана Глава государства говорил о необходимости умелого использования природных богатств во благо развития страны. Эта идея заложена и в концепции «Таза Қазақстан», инициированной по всей республике. Культура сбережения природных ресурсов, в том числе запасов недр и воды, определена в качестве важнейших задач, для выполнения которых надо обеспечить контроль и соблюдение экологических норм на местах.

В современных условиях, когда антро­погенная нагрузка на окружающую среду возрастает, а состояние экологии вызывает тревогу, все большее значение приобретает эффективное и системное применение природоохранного законодательства. В Жамбылской области наряду с наличием богатых флоры, фау­ны и залежей полезных ископаемых существуют и экологические риски, среди которых – опустынивание земель, дефицит поливной воды, размещение и утилизация отходов, другие проблемы. Природоохранные органы прокуратуры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов, пресекают нарушения.

Бесконтрольная добыча

Регион является лидером по залежам фосфоритов и плавиковошпатового сырья, а также занимает третье место по объемам подземных вод. Имеющиеся ресурсы ежегодно привлекают все большее число новых инвесторов. Но, к сожалению, недропользователи довольно часто допускают нарушения законодательства.

Для повышения эффективности контроля в этой сфере органами прокуратуры совместно с акиматом области в пилотном режиме запущен проект Smart Mine. Его основным преимущест­вом стала оцифровка наблюдения за субъектами бизнеса путем опосредованного надзора без вмешательства их в деятельность. Проектом предусмот­рен механизм сдачи отчетов в режиме онлайн, пролонгации разрешений (сроки контракта, землепользования) и консультирования недропользователей, что делает сферу более привлекательной для инвесторов и бизнесменов.

Итоги пилотной реализации проекта Smart Mine указали на неисполнение финобязательств, объемов добычи, а также на получение из недр ресурсов без разрешений на запрещенных участках. По всем выявленным нарушениям прокурорами внесены акты надзора. В то же время в рамках проекта оказана поддержка 200 предпринимателям, которым существенно упрощена процедура сдачи отчетов в цифровом формате, что позволило исключить контакты с госорганами.

Бесхозные источники

Изучение прокуратурой области вопросов водопотребления установило факты незаконного использования воды без получения соответствующих разрешений. Как выяснилось, последние исследования запасов подземной воды проведены 50 лет назад. Между тем, по данным регионального надзорного органа, ежегодный объем нелегального использования несколькими сотнями скважин, автомоек и бассейнов превысил 10 млн кубометров.

Острыми проблемными вопросами остаются бесконтрольность учета и использования водозаборных скважин, а также непринятие мер по ликвидации свыше 500 самоизливающихся искусственных подземных источников. Из-за ряда нарушений и проблем в водной сфере совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации и акиматом области был утвержден комплексный план на текущий год с реализацией пилотного проекта в регионе.

Кроме того, в сотрудничестве с местными властями и Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации запущен проект «Аква қорғау», основная цель которого – цифро­визация управления водными ресурсами, повышение эффективности работы водоканалов и снижение потерь воды. Благодаря этому скоординирована работа уполномоченных органов по исследованию эксплуатационных запасов подземных вод, для чего сформирована цифровая карта области, содержащая сведения по месторождениям и орошаемым землям.

Представители областного надзорного органа обследовали имеющиеся скважины с целью их паспортизации, взятия на учет и использования для нужд аграриев. Выявлены многочис­ленные нарушения водного законодательства в части неэффективного водопользования, в том числе свыше 700 скважин, используемых без разрешения на спецводопользование, и 390 бесхозных самоизливающихся источников искусственного происхождения.

В прокуратуре уверены, что реализация проекта «Аква қорғау» через ужес-точение правовых требований позволит сохранить водные ресурсы, приведет к устойчивому развитию сельского хозяйства и улучшит экологию в области.

Пять тысяч деревьев

В последнее время немало разговоров в регионе возникает вокруг проблемы сохранения зеленых насаждений и возмещения ущерба за незаконную вырубку. Органами прокуратуры проведен анализ и этой сферы. В итоге выявлены нарушения в части ведения должного учета количества, качества и состояния деревьев. Как выяснилось, в регионе не сформирован реестр зеленых насаждений и не утвержден дендрологический план.

Надзорным органом выявлены нарушения при оказании госуслуг по выдаче разрешений на вырубку и санитарную обрезку зеленых насаждений в областном центре. По фактам незаконной вырубки установлено, что в отношении правонарушителей ограничивались лишь привлечением к административной ответственности, не принимая мер по возмещению ущерба окружающей среде и вменению обязанностей по компенсационной высадке.

Выявлены факты уничтожения деревьев при наличии разрешения на их санитарную обрезку, а также массовую обрезку зеленых насаждений в вегетационный период, что категорически запрещено законодательством. Чтобы исправить ситуацию, по актам надзора поставлен вопрос о компенсационной высадке свыше 5 тыс. деревьев. Впервые в областном центре проведена инвентаризация растительного фонда, а также составлена цифровая карта зеленых насаждений.

Отходы требуют внимания

Проверками также выявлены многочисленные нарушения в вопросах управления коммунальными отходами. Установлено, что официальная статистика по объемам отходов недостоверна, нет должного обмена информацией и взаимодействия между заинтересованными органами.

По центральному полигону города Тараза зафиксированы факты превышения объемов размещения мусора и отсутствия его должного учета. Коммунальные полигоны функционировали без экологических разрешений и отчетности.

Как сообщили в прокуратуре области, в поле зрения ее сотрудников попали и вопросы финансирования природоохранных мероприятий. В ходе проверки запланированных расходов за счет поступивших платежей за эмиссии в окружающую среду установлены факты финансирования лишь 41%. Вместе с тем, согласно требованиям статьи 29 Экологического кодекса, мероприятия по охране окружающей среды реализуются в объеме не менее сумм плат за негативное воздействие на окружающую среду, то есть на природоохранные мероприятия должны направляться 100% средств. По акту надзора установленная практика прекращена, в 2024–2026 годах на указанные цели было заложено 14,7 млрд тенге.

Комплексные меры, реализуемые прокуратурой области совместно с госорганами и научным сообществом, демонстрируют, что системный надзор и внедрение цифровых решений способны существенно повысить эффективность охраны окружающей среды. Проведенные мероприятия формируют фундамент для повышения экологической культуры, рационального использования природных богатств и улучшения качества жизни населения.