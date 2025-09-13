Расширение правовой базы и возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между странами, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Министерством транспорта Республики Казахстан на постоянной основе ведется работа по расширению географии полетов по международным направлениям и увеличению количества рейсов по действующим направлениям.

12 сентября 2025 года проведены переговоры между Министерством транспорта Республики Казахстан и Бюро транспорта и логистики Гонконга по вопросам воздушного сообщения.

Казахстанскую делегацию возглавил Вице-министр транспорта Республики Казахстан Талгат Ластаев, гонконгскую делегацию Помощник главного секретаря Бюро транспорта и логистики Гонконга г-н Келвин Ма.

По итогам переговоров, авиакомпаниям каждой из стран увеличено количество рейсов с 7 до 14 в неделю, в том числе 7 рейсов с пятой степенью «свободы воздуха», что позволит использовать потенциал аэропорта Гонконга казахстанскими перевозчиками, а также возможности казахстанских аэропортов гонконгскими авиакомпаниями. В ходе переговоров представитель гонконгской авиакомпании «Cathay» озвучил, что с учетом прибытия новых воздушных судов, у перевозчика имеются планы по открытию прямых рейсов в Республику Казахстан.

Авиакомпания «Cathay» является одной из самых крупных пассажирских и грузовых перевозчиков в мире. Авиакомпания выполняет полеты по более чем 100 направлениям по всему миру. Флот состоит из более чем 170 ВС и в настоящее время ведется работа по дальнейшему расширению парка ВС.