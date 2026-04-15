Французский «ПСЖ» и испанский «Атлетико» вышли в полуфинальный раунд Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportbox.ru

Парижский клуб в ответном четвертьфинале на выезде обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 2:0. Дубль оформил обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль» — в третий раз подряд в рамках плей‑офф Лиги чемпионов.

В первом матче «ПСЖ» на своем поле победил также со счетом 2:0. По сумме двух встреч парижане вышли в полуфинал.

«Атлетико» во вторник уступил у себя на поле «Барселоне» — 1:2. В составе мадридцев забил Адемола Лукмен, у каталонцев отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Еще один гол Торреса был отменен после просмотра VAR, так как у игрока был зафиксирован офсайд.

На 79‑й минуте прямую красную карточку получил защитник каталонцев Эрик Гарсия.

В первом матче «матрасники» выиграли со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышли в следующую стадию.

«ПСЖ» в полуфинале сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Бавария».

«Атлетико» за выход в финал поспорит с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».

Лига чемпионов. Основной турнир. ¼ финала

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «ПСЖ» (Париж) — 0:2 (0:0)

Голы: Дембеле, 72, 90.

«Атлетико» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 1:2 (1:2)

Голы: Лукмен, 31. — Ямаль, 4. Торрес Ферран, 24.

Удаления: Гарсия, 79.