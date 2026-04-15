«ПСЖ» и «Атлетико» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» и испанский «Атлетико» вышли в полуфинальный раунд Лиги чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sportbox.ru

Фото: © Liverpool FC / Contributor / Liverpool FC / Gettyimages.ru

Парижский клуб в ответном четвертьфинале на выезде обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 2:0. Дубль оформил обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл «на ноль» — в третий раз подряд в рамках плей‑офф Лиги чемпионов.

В первом матче «ПСЖ» на своем поле победил также со счетом 2:0. По сумме двух встреч парижане вышли в полуфинал.

«Атлетико» во вторник уступил у себя на поле «Барселоне» — 1:2. В составе мадридцев забил Адемола Лукмен, у каталонцев отличились Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Еще один гол Торреса был отменен после просмотра VAR, так как у игрока был зафиксирован офсайд.

На 79‑й минуте прямую красную карточку получил защитник каталонцев Эрик Гарсия.

В первом матче «матрасники» выиграли со счетом 2:0 и по сумме двух встреч вышли в следующую стадию.

«ПСЖ» в полуфинале сыграет с победителем противостояния «Реал» — «Бавария».

«Атлетико» за выход в финал поспорит с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».

Лига чемпионов. Основной турнир. ¼ финала

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «ПСЖ» (Париж) — 0:2 (0:0)

Голы: Дембеле, 72, 90.

«Атлетико» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 1:2 (1:2)

Голы: Лукмен, 31. — Ямаль, 4. Торрес Ферран, 24.

Удаления: Гарсия, 79.

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
«Любовь и голуби» почти на новый лад
История, рассказанная без слов
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Шантаж в эпистолярном жанре
Курс на укрепление двусторонних связей
В центре внимания – человеческий капитал
Дроны против саранчи
Квартира для чемпиона
Киберпреступность: остановить и одолеть
Светское государство: формула устойчивости
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Весенний триумвират
В Астане подвели итоги детского фестиваля по футболу
Легких прогулок не ожидается
Лига чемпионов: «Барселона» проиграла «Атлетико», а ПСЖ обы…

