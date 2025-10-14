Одна из ярких участниц театральной труппы – Жулдыз Каримова. Ее жизненный путь был полон испытаний, но она никогда не теряла надеж­ды. Девочка родилась в 1995 году в Талдыкоргане. У малышки обнаружили тяжелый недуг, и слова врача: «Ваша дочь не станет полноценным человеком» звучали как приговор. Но родители не сдавались и окружили свою дочь заботой.

– Любовь и поддержка семьи помогают преодолевать любые трудности. Театр поз­воляет увидеть себя с разных сторон и открывать новые грани личности. Это место, где люди с особыми потребностями могут чувствовать себя полноправными членами общества, – рассказывает Жулдыз.

Жулдыз Каримова впервые почувствовала тягу к актерству в детстве, снимая короткие фильмы на телефон. Мечта стать актрисой казалась недосягаемой, пока она не узнала о театре «Талшын». Ее первое выступление в спектакле «Күшік күйеу» стало незабываемым событием, и теперь она с радостью воплощает на сцене самые разные образы – от драматических до комедийных.

Сегодня на сцене «Талшын» выступают более 50 особенных актеров. Все они занимаются вокалом, хореографией, актерским мастерством и арт-терапией. Инклюзивный театр не только раскрывает их талант, но и меняет отношение общест­ва к людям с особенностями.

– Закройте глаза и просто идите. Все преходяще, а возможности безграничны, – советует Жулдыз тем, кто еще сомневается в своих силах.

Сегодня в репертуаре молодого театрального коллектива три спектакля – «Бір түп алма ағашы», «Күшік күйеу» и «Әпке».

Месяц назад артисты театра устроили настоящий праздник в доме престарелых. Пожилые люди искренне были рады встрече, они вместе с артистами пели, танцевали и даже пробовали петь в караоке.

Как рассказывают артисты театра, они понимают, насколько тяжелым бывает одиночество, ведь многие из них сами когда-то прошли долгую реабилитацию после травм.

– Если наше творчество приносит радость и дарит людям тепло, то для нас это самая большая награда. Мы бесконечно благодарны за теплый прием, искренние улыбки зрителей, поддержку и громкие аплодисменты. Ведь для нас такое общение тоже очень важно, – говорят артисты театра.