На дискуссионной площадке проекта «Эко-взгляд», организованной в Назарбаев Интеллектуальной школе города Актау, обсудили тему «Актуальные экологические вопросы в Послании Президента», передает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы НИШ

Как отмечает пресс-служба Назарбаев Интеллектуальной школы, этот проект уже третий год реализуется совместно волонтёрским клубом «Эколидер» и Региональным экологическим советом по Мангистауской области ассоциации ECOJER.

По словам экологического координатора NIS в Актау, руководителя волонтёрского клуба «Эколидер», члена Регионального экологического совета ассоциации ECOJER Бахытгуль Жаксылыковой, очередная дискуссионная площадка «Эко-взгляд» была посвящена совместному рассмотрению с экспертами путей решения экологических проблем, обозначенных Главой государства.

— Дискуссионная площадка на этот раз организована на межрегиональном уровне, так как в ней приняли участие эксперты Устюртского государственного природного заповедника, государственного регионального природного парка «Кызылсай», Казахского Каспийского научно-исследовательского института, мангистауский филиал ассоциации QazaqBalyk, областное управление рыбного хозяйства Мангистау, а также школьники и студенты колледжей города Актау. Кроме того, подключились эксперты государственного национального природного парка «Тарбагатай» Абайской области и учащиеся средней школы имени Егiнсу Урджарского района, — отметила Бахытгуль Жаксылыкова.

Вопросы, рассмотренные на дискуссионной площадке, войдут в резолюцию мероприятия в виде рекомендаций по их решению и будут взяты на общественный контроль.