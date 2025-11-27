Судебная защита нарушенных прав и законных интересов выступает основополагающим механизмом обеспечения высокого уровня правопорядка в обществе. Указом Президента Республики Казахстан за №748 от 27 декабря 2024 года созданы Кассационные суды, в том числе Кассационный суд по уголовным делам, который заработал с 1 июля 2025 года. Каковы особенности кассационного порядка пересмотра судебных актов в отличие от действовавшего ранее?

Произошедшие изменения в организации кассационного производства, создание отдельных Кассационных судов стали важным этапом реформирования судебной системы.

В уголовном судопроизводстве деятельность кассационной инстанции имеет особое значение.

Кассационное производство, представляет собой порядок обжалования вступивших в законную силу приговоров и постановлений суда, является институтом, призванным обеспечить законность судебных актов и защиту прав граждан от судебных ошибок.

В прежнем виде законодательное регулирование работы кассационной инстанции ограничивало доступ к кассационному пересмотру, тем самым не отвечало запросу общества на доступность правосудия.

В настоящее время кассационное производство подверглось существенному реформированию, прежде всего, в части стадии принятия жалобы к производству. В частности, упразднено предварительное рассмотрение кассационной жалобы. Теперь все жалобы, отвечающие требованиям уголовно-процессуального закона по форме и содержанию, принимаются к производству и рассматриваются по существу коллегиальным составом не менее трех судей.

Кто имеет право подать кассационную жалобу на вступившие в законную силу судебные акты в Кассационный суд по уголовным делам, и по каким делам?

Как Вы правильно заметили, подать кассационную жалобу могут не все и не по всем делам. По закону правом подачи кассационной жалобы обладают осужденные, оправданные, их защитники и законные представители, потерпевший, гражданский истец и ответчик, а также иные заинтересованные лица, чьи права и интересы задеты судебным актом.

Также, в случае несогласия судебными актами, правом внесения протеста обладают Генеральный Прокурор Республики Казахстан и его заместители, Главный военный и Главный транспортный прокурор.

Для возбуждения кассационного производства, одним из важных этапов является соблюдение и прохождение апелляционного порядка. Пропуск этого этапа лишает права на подачу кассационной жалобы. Исключением являются только заинтересованные лица, которые ранее не привлекались к делу, и о нарушениях их прав стало известно гораздо позже.

Кроме того, не по всем категориям уголовных правонарушений можно подать жалобу. Законодатель в этой части установил некоторые ограничения. Не подлежат пересмотру в кассационном порядке приговоры по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой тяжести.

В исключительных случаях, по данным категориям дел может внести протест Генеральный Прокурор или его заместители, если решение, например, затрагивает государственные интересы или может привести к тяжким последствиям или судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.

Срок рассмотрения дел в кассационной инстанции не должен превышать более шести месяцев.

Какие сроки подачи кассационной жалобы и их рассмотрения?

Эти сроки зависят от того кто подает кассационную жалобу и по каким основаниям. Если она подается в интересах осужденного или его защитником для смягчения наказания или переквалификации на менее тяжкое преступление, оправдания и прекращения производства по делу, то сроки не ограничены. Если жалоба направлена на ухудшение положения осужденного, к примеру, потерпевшие просят ужесточить наказание, не согласны с квалификации и просят переквалифицировать на более тяжкое преступление, то она должна быть подана в течение одного года с момента вступления приговора в законную силу. При этом надо отменить, что если этот срок пропущен, то ни по каким основаниям не подлежит восстановлению.

В каких случаях можно подать кассационную жалобу?

Закон устанавливает четкие и исчерпывающие основания для пересмотра в кассационном порядке. К ним относятся: неправильное применение уголовного или уголовно-процессуального закона, если это повлекло за собой осуждение невиновного, необоснованное оправдание или прекращение дела, неправильную квалификацию деяния, нарушение прав потерпевшего на судебную защиту, несправедливое назначение наказания, неправильное разрешение гражданского иска или конфискации имущества.

Какие требования выдвигаются при подаче кассационной жалобы?

Надо сказать, что основная масса кассационных жалоб подается адвокатами и юристами, которые представляют интересы осужденных или потерпевших.

Поэтому, на стадии принятия жалобы к производству суда, выдвигаются строгие требования. Жалоба должна содержать правильное наименование суда, которому адресуется жалоба, перечень нарушений, которые по их мнению допустили нижестоящие суды, и как эти нарушения отразились на вынесенных судебных решениях, какие имеются законные основания для пересмотра обжалуемых судебных актов с указанием пункта части 1 статьи 485 Уголовно-процессуального закона, а также существо просьбы заявителя.

Не допускается использование ненормативной лексики, оскорбительных выражений или изложение обстоятельств, не имеющих отношения к делу. Такие жалобы возвращаются без рассмотрения.

Ваш суд уже более пяти месяцев рассматривает жалобы и принимает по ним решения. А какие нарушения могут послужить основанием возвращения кассационной жалобы?

Основанная масса кассационных жалоб принимается сразу, они полностью соответствуют требованиям закона. Имеются единичные случаи, по которым жалобы возвращаются авторам. Как правило - это когда не указаны законные основания для пересмотра судебных актов со ссылкой на пункт статьи Закона, жалоба адресована в другой государственный орган, не изложена суть просьбы жалобы, не указано, какие судебные акты заявитель просит отменить или изменить, жалоба не подписана заявителем, не приложена доверенность представителя либо уведомление о представительстве адвоката, подавшего жалобу.

Но следует обратить внимание, что если такие недостатки имеются и жалоба возвращена, то после устранения указанных недостатков, автор вправе повторно обратиться с жалобой в Кассационный суд в установленном законом порядке.

Какие решения принимаются по результатам рассмотрения кассационных жалоб участников процесса?

По результатам рассмотрения Кассационный суд может принять одно из следующих решений: оставить приговор или иное судебное решение без изменения; отменить приговор и все последующие решения с прекращением уголовного дела; отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение; внести изменения в судебный акт.

Важным является правило о запрете ухудшения положения осужденного. Суд кассационной инстанции не вправе ухудшить положение осужденного по его собственной жалобе или жалобе его защитника. Ухудшение возможно только в том случае, если об этом прямо ходатайствует потерпевший или прокурор в своем протесте.

Какие будут пожелания нашим читателям?

Хотелось бы обратить внимание участников процесса в кассационной инстанции, что в отличие от апелляции, которая проверяет и факты, и право, кассация сосредоточена исключительно на вопросах права. Суд проверяет судебные акты с точки зрения законности, обоснованности и справедливости, правильность применения норм материального и процессуального права. При этом Кассационный суд не вправе устанавливать или считать доказанными новые факты, которые не были исследованы в судах первой и апелляционной инстанций, и не занимается сбором доказательств.

Спасибо за приглашение. Поздравляю всех читателей вашей газеты с наступающим праздником Днем независимости. Желаю процветания нашей стране, благополучия в каждом доме и мирного неба над головой.