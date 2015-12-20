Ракета-носитель со спутником установлена на стартовой площадке Байконура
Ксения Воронина
Ракета-носитель "Протон-М" со спутником "Экспресс-АМУ1" установлена на стартовой площадке Байконура, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс".
В течение 2 суток ракета находилась на технической заправочной станции, где проходила заправка компонентами топлива баков низкого давления разгонного блока "Бриз-М".
В воскресенье ракету доставили на площадку 200 космодрома, и специалисты российской космической отрасли приступили к ее установке в вертикальное положение. После чего к ней подвели ферму обслуживания. Ведется стыковка коммуникаций между ракетой и наземным проверочным и заправочным оборудованием.
Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и российским телекоммуникационным космическим аппаратом "Экспресс-АМУ1" запланирован на 00.30 мск (03.30 по времени Астаны) 24 декабря. Этим пуском в России должно завершиться выполнение космической программы года.
Спутник построен европейским концерном "Астриум" по заказу российского государственного предприятия "Космическая связь". Космический аппарат "Экспресс-АМУ1" имеет массу около 5 700 кг и несет 70 транспондеров (антенн ретрансляции), работающих в двух диапазонах. Спутник будет размещен на геостационарной орбите, в точке стояния 36 градусов восточной долготы, откуда он будет в течение 15 лет обслуживать территорию России, оказывая телевизионные услуги и давая доступ к интернет-приложениям. Абоненты систем непосредственного вещания через индивидуальные спутниковые приемные антенны получат возможность смотреть современное качественное телевидение, включая телевидение высокой четкости и 3D, пользоваться услугами связи и современными интерактивными сервисами.
Помимо территории европейской части России, спутник будет оказывать услуги потребителям Европы, а также жителям африканского континента к югу от Сахары. Одной из особенностей спутника является то, что ФГУП "Космическая связь" и компания Eutelsat будут совместно использовать емкость телекоммуникационного спутника, согласно заключенному между ними договору, поэтому зачастую в прессе спутник именуется как "Экспресс-АМУ1/EUTELSAT 36С".