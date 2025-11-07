Расширяя деловое взаимодействие

76
Вадим Кудашев

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился в Астане с председателем Витебского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Александром Субботиным. Встреча состоялась в рамках официального визита правительственной делегации Беларуси в Казахстан.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Главы регионов подписали Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах между акиматом Алматинской области и Витебским областным исполнительным комитетом. Документ направлен на развитие межрегионального взаимодействия, осуществление совместных проектов, обмен технологиями и расширение партнерских связей Казахстана с Беларусью.

Во встрече также приняли участие представители белорусского бизнес-сообщества – компаний, заинтересованных в запуске инвести­ционных проектов на территории Алматинской области. Потенциальные инвес­торы выразили готовность к сотрудничеству в промышленной сфере. Были обсуждены возможные формы взаимодействия, включая локализацию производств и создание совместных предприятий. Кроме того, достигнута договоренность о проведении дополнительных консультаций для детальной проработки конкретных направлений сотрудничества, включая привлечение технологий, обмен опытом и развитие производственной кооперации.

По мнению участников встречи, меморандум станет основой для дальнейшего расширения делового взаимодействия между регионами двух государств, обмена опытом и продвижения совместных инициатив в промышленной, аграрной и социальной сферах.

#делегация #встреча #визит #Беларусь

