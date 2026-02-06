Разработка казахстанских ученых выходит на отечественный рынок

Изобретения
162

Инновационный медицинский экзоскелет Astana Gait Exoskeleton Assisted Rehabilitation (A.GEAR), разработанный учеными Nazarbayev University (NU), официально завершил все этапы государственной регистрации и готов к массовому производству, сообщает Kazpravda.kz 

Устройство предназначено для реабилитации пациентов после инсульта и людей с нарушениями опорно-двигательной системы и уже получило регистрационное удостоверение после положительной экспертизы Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий (НЦЭЛС).

A.GEAR — одно из немногих отечественных высокотехнологичных медицинских устройств, полностью готовых к клиническому применению. Его стоимость в несколько раз ниже зарубежных аналогов, что делает передовые реабилитационные технологии более доступными для системы здравоохранения Казахстана и позволяет сократить зависимость от дорогостоящего импорта.

«Во всем мире путь от научной идеи до внедрения медицинских устройств занимает 10–15 лет. Нам удалось пройти его всего за четыре года — от лаборатории до сертифицированного медицинского продукта», — отметил руководитель проекта, профессор NU Прашант Джамвал.

По его словам, экзоскелет способен заменить импортные реабилитационные роботы, сэкономить миллионы долларов бюджетных средств и расширить доступ пациентов по всей стране к современным методам восстановления.

Разработка экзоскелета началась в конце 2021 года в Центре компетенций в области исследований медицинской робототехники (CEMRR) NU. Коммерциализацию проекта осуществляет ТОО Robotics and Artificial Intelligence под руководством выпускника NU Шынгыса Даулетбаева.

«Мы гордимся тем, что ученые нашего университета входят в топ 2 % лучших исследователей мира. Их разработки не только способствуют развитию Казахстана, но и вносят вклад в глобальный прогресс в области медицины и технологий», - подчеркнул значимость проекта президент Nazarbayev University профессор Вакар Ахмад.

Клинические испытания A.GEAR проводились в медицинских учреждениях Караганды и Астаны с участием пациентов после инсульта и подростков с диагнозом детский церебральный паралич. После успешного завершения технических и клинических испытаний и получения регистрационного удостоверения команда проекта приступила к подготовке долгосрочного контракта с ТОО «СК-Фармация» и поиску дистрибьютора.

В 2026 году на базе Технопарка Nazarbayev University планируется производство не менее пяти экзоскелетов с возможностью увеличения объемов для последующих поставок в медицинские учреждения, постепенно заменяя более дорогое импортное оборудование.

#разработка #экзоскелет #NU

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Астана принимает Кубок Дэвиса
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Мир посредством диалога
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Новый этап конституционных реформ
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Кошкина любовь
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

МВД запускает полный цикл подготовки операторов FPV-дронов
Атырауские школьники разработали цифровую платформу для дет…
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Педагог-профориентатор из Мангистау разработала бот для шко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]