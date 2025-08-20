Уникальное, как позиционируют его организаторы, пространство ставит перед собой важные цели: стимулировать дальнейшее развитие социального предпринимательства в Казахстане, популяризировать идеи инклюзии и равных возможностей. Здесь представители бизнеса смогут получить консультацию, запустить собст­венный социальный стартап. Цель у всех начинаний должна быть общая – стараться сделать этот мир лучше, и в первую очередь – для уязвимых слоев населения. Хаб открыт при поддержке столичного акимата и Ассоциации социальных инвесторов Казахстана.

Как отметил на открытии председатель Social Innovation Hub Эмин Аскеров, от идеи создания хаба до ее реализации прошло четыре года, теперь это – дом для тех, кто хочет помогать.

– С сегодняшнего дня берем курс на другие страны, чтобы передавать наш опыт по социальному предпринимательству соседям по региону. А нам есть чем поделиться! Казахстан первым в Центральной Азии принял Закон «О социальном предпринимательстве», мы первые открыли магистратуру по этому направлению. Впереди – амбициозные планы, уже сегодня мы консультируем заинтересованных лиц из Узбекистана и Таджикистана (там по примеру Казахстана в этом году принят закон о социальном предпринимательстве), наш опыт готовы перенять в Российской Федерации, – рассказал бизнесмен, давно погруженный в сферу социального предпринимательства.

В стенах хаба будут оказывать услуги по восьми направлениям как для самих социальных предпринимателей, так и для уязвимых слоев населения: по обучению, возможности сбыта продукции в торговом зале, также будет открыта социальная кофейня с обучающим курсом для слабослышащих «Глухонемой бариста». А еще регулярное общение с единомышленниками позволит обрасти нужными связями и сообща создавать общественные ценности. Ведь социальные предприниматели, и это особо подчеркнул Эмин Аскеров, самые большие патриоты, думающие, какой вклад они могут привнести в решение острых социальных проблем.

Сегодня в мире насчитывается около 12 млн социальных предпринимателей. И у нас в стране это направление все больше приобретает популярность: по официальным данным, в республике зарегистрировано более тысячи подобных бизнесов. По неофициальным – в социальное предпринимательство вовлечено около 20 тыс. казахстанцев.

– В Казахстане работают 1 317 субъектов социального предпринимательства, из них 255 – в Астане. При поддерж­ке столичного акимата уже выдано 58 безвозмездных государственных грантов, в планах выдать еще почти столько же. Кроме того, 28 социальным предпринимателям выданы льготные кредиты по низким процентным ставкам, 19 социальных предпринимателей получили помещения под льготные арендные условия, – прокомментировал заместитель руководителя управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны Куаныш Сапаров.

Получить грант можно презентовав и обосновав свой социально направленный проект. Есть гранты по линии акимата – до 5 млн тенге, а есть финансовая поддержка от Центра трудовой занятости, там сумма гранта меньше.

Подробнее о том, как именно работает социальное предприя­тие, рассказал руководитель социального проекта GreenTAL Асет Ахмадиев. В компании, в этом году отметившей 10 лет пребывания на рынке, официально трудоустроены 43 человека из социально уязвимых слоев: мамы-одиночки, люди с разными видами инвалидности и бывшие заключенные. Коллектив более чем на 80% состоит из представителей социально уязвимых групп. Всего же за эти годы через цеха предприятия прошло около 300 человек.

– Когда мы только открывались, было принято решение придать бизнесу именно социальную направленность, – поделился сооснователь компании Асет Ахмадиев. – Хотя, не скрою, не единожды задавал себе вопрос: «Зачем тебе это?» Но когда я вижу, как меняются люди, которые до прихода к нам были одинокими, не умели общаться, даже разговаривать, а теперь они с восторгом участвуют в тимбилдингах и копят на велосипед или новый телефон, я понимаю, что все не зря.

Яркий пример такого прогресса: в компанию пришла девочка с частичной потерей слуха, хотела работать только водителем, у нее был свой автомобиль. А сейчас она – заведующая полиграфическим отделением компании! И такого роста может достичь каждый, ограничений при приеме почти нет. Кто-то приходит с просьбой взять его на работу, узнав о компании через «сарафанное радио», кого-то приглашают на собеседование сами работодатели, обратившись за кандидатами в центры занятости, на ярмарки вакансий.

«Пристроить» стараются всех, хотя, отмечает руководитель, текучка на предприятии – явление редкое: сотрудники, а «особенные» тем более, держатся за свои места. Есть среди них те, кто в коллективе чуть ли не со дня основания.