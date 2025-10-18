Республиканский чемпионат для молодёжи с особыми образовательными потребностями прошел в столице

В чемпионате организованный в рамках Года рабочих профессий приняли участие 120 молодых людей из всех регионов Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Минпросвещения РК

Они продемонстрировали свои навыки в 15 профессиональных компетенциях, охватывающих как традиционные ремёсла, так и современные технологические направления.

На церемонии закрытия чемпионата первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Майра Мелдебекова отметила общественную значимость чемпионата и вручила победителям специальные дипломы.

В ходе чемпионата были заключены важные соглашения о сотрудничестве в сфере развития инклюзивного образования. Общественный фонд «National Center ABILYMPICS QAZAQSTAN» и около 10 колледжей страны подписали меморандумы о партнёрстве. Эти документы направлены на продвижение профессионального обучения и трудоустройства молодёжи с особыми образовательными потребностями.

Следует отметить, что чемпионат был организован с целью развития инклюзивного профессионального образования, продвижения идеи равных возможностей и содействия трудоустройству молодых людей с особыми потребностями.

