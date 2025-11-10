Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором суда осужден мошенник, обманувший 5 жителей с разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру

Мужчина объявил в What’s App, что продает подержанные кресла- коляски для детей с ограниченными возможностями.

Ему перечисляли от 40 до 114 тыс. тенге на карту. Товар он обещал поставить почтой.

Приговором суда, с учетом смягчающих вину обстоятельств, таких как признание вины, раскаяние и возмещение ущерба, мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор не вступил в законную силу.