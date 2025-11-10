Родителей детей с инвалидностью обманывал мошенник из Астаны
Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Приговором суда осужден мошенник, обманувший 5 жителей с разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на генпрокуратуру
Мужчина объявил в What’s App, что продает подержанные кресла- коляски для детей с ограниченными возможностями.
Ему перечисляли от 40 до 114 тыс. тенге на карту. Товар он обещал поставить почтой.
Приговором суда, с учетом смягчающих вину обстоятельств, таких как признание вины, раскаяние и возмещение ущерба, мужчине назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
Приговор не вступил в законную силу.