Россия безвозмездно передаст Казахстану четырёх амурских тигров

Экология
2

В ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию подписан Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Документ закрепляет договорённости по восстановлению тигра в Центральной Азии - проекта, не имеющего аналогов в регионе,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

«В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырёх амурских тигров - двух самцов и двух самок. Животных доставят в Государственный природный резерват «Иле-Балхаш».

Идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции», - говорится в сообщении.

Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская - встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке ПРООН.

В 2018 году в Казахстане создан резерват «Иле-Балхаш», где уже обитают первые амурские тигры, прибывшие из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения. 

#Казахстан #Россия #тигры

Популярное

Все
Чем гордится Рузама
«Моя духовная опора, мой ориентир...»
Казахстан принял участие в работе 77-й Всемирной книжной выставки в Германии
Путешествие в историю, взгляд в будущее
Его Величество король вальса
Корма для рыбных мест
Возрождая казахскую породу тазы
Когда глина оживает
Лидеры в сегменте HoReCa
«Важный политический и практический шаг» – эксперт о госвизите Токаева в Узбекистан
Большой футбол начинается с малых полей
Так продлевали жизнь памятнику
И житница, и туристический центр
Философия тенниса Зангара Нурланулы: шаг за шагом, матч за матчем
Была мельница – будет гостиница
«Бойтесь данайцев…»
Человек собаке друг? Пока только на словах
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения
Улытау открывают автопутешественники
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Все строго по правилам
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
У школы – новоселье!
Казахстан и Соглашения Авраама: Этот шаг укладывается во внешнюю политику РК — Ильгар Велизаде
Заработал кирпичный завод
Президент Казахстана принял участие в саммите «Центральная Азия – США»
Токаев и Трамп провели переговоры в Белом доме
В партнерстве государства и общества
ChatGPT Edu станет частью образовательной системы Казахстана
Лауреаты премии «Дарын» определены
27 проектов реализуют в ЗКО на возвращенные активы
Илья Скуб назначен председателем комитета в Минтруда
В стране восстанавливают популяции редких видов животных
Интеллектуальную собственность – из тени
Тут рождаются новые имена
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

Пилотную систему маркирования древесины запускают в Казахст…
18 тысяч саженцев саксаула высадили на высохшем дне Арала з…
В Приаралье спасены свыше 11 млн мальков рыбы
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]