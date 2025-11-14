В ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию подписан Совместный план действий по ввозу и адаптации амурских тигров в Казахстане

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Документ закрепляет договорённости по восстановлению тигра в Центральной Азии - проекта, не имеющего аналогов в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии.

Соглашение подписали министры экологии и природных ресурсов двух стран - Ерлан Нысанбаев и Александр Козлов.

«В рамках плана Россия безвозмездно передаст Казахстану четырёх амурских тигров - двух самцов и двух самок. Животных доставят в Государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Идея возвращения тигра в Казахстан имеет научное и историческое обоснование. В 2009 году международная группа биологов (Driscoll et al., 2009) провела генетические исследования, подтвердившие близость ДНК вымершего туранского и современного амурского тигров. Это открытие позволило начать подготовку к восстановлению утраченной популяции», - говорится в сообщении.

Российская сторона обеспечит ветеринарную подготовку и транспортировку, казахстанская - встречу, размещение и мониторинг. Проект реализуется при поддержке ПРООН.

В 2018 году в Казахстане создан резерват «Иле-Балхаш», где уже обитают первые амурские тигры, прибывшие из Нидерландов. Успешная реализация программы сделает Казахстан одной из первых стран, сумевших вернуть тигра в регион его исчезновения.